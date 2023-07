Jahresempfang von Baunatal: Strube lobt nicht nur die Stadt

Von: Sven Kühling

Jahresempfang Mitten im Sommer: Bürgermeisterin Manuela Strube begrüßte über 300 Gäste aus allen gesellschaftlichen Bereichen in der Baunataler Stadthalle. © Sven Kühling

Jahresempfang der Stadt Baunatal Mitten im Sommer? Das ist neu. Was sonst immer im Januar in der Stadthalle über die Bühne ging, bekam jetzt einen frischen Anstrich.

Baunatal – Farbenfroh, sommerlich leicht und von temporeicher Akrobatik und jungem K-Pop begleitet kamen die Vertreter der VW-Stadt am Samstag mit über 300 Gästen in der Stadthalle zusammen.

Die neue Gestalt des Empfangs trägt die Handschrift der ebenfalls noch relativ neuen Bürgermeisterin. Manuela Strube hob in ihrer Rede die Stärken der Stadt hervor – von der bundesweit ausgezeichneten Fahrradfreundlichkeit bis zu einem „lebendigen Gemeinwesen“, gestaltet von Hunderten Ehrenamtlichen. Darauf sei man in Baunatal stolz.

Aber Strube rückte nicht nur die Baunataler in den Fokus. Sie sieht die Stärke der gesamten Region. „Unsere Region Kassel erweist sich seit einigen Jahren erfreulicherweise als echte Einheit“, sagte sie. „In einem solchen Einvernehmen, wie wir hier inzwischen zusammenarbeiten, gelingt es uns tatsächlich, Reibungsverluste zu minimieren und dafür Sorge zu tragen, dass die positive Entwicklung fortgesetzt werden kann.“

Jahresempfang Baunatal: Über 300 Gäste in der Stadthalle

Und was wäre Baunatal, ja die gesamte Region ohne VW? Moderatorin Amira El Ahl fragte zu Beginn einer kleinen Podiumsdiskussion nach der Abhängigkeit vom größten Arbeitgeber. „Wir sind sehr abhängig von Volkswagen“, betonte Strube. Und zwar nicht nur in Nordhessen. „Das reicht bis nach Südhessen.“ VW-Werkleiter Jörg Fenstermann berichtete vom Wandel zur E-Mobilität. In diesem Bereich seien mittlerweile 4000 Frauen und Männer tätig.

Die Elektromotoren aus Baunatal gingen in viele Werke in Europa. Stadtverordnetenvorsteher Reiner Heine lobte die charmante Moderation und wünschte gute Gespräche im Anschluss. Die „Combo“ des Heeresmusikkorps leitete schwungvoll dazu über. Eine runde Sache. (Sven Kühling)