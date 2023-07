Jugend sammelt Ideen für Skateplatz in Baunatal

Von: Sven Kühling

Auf Rollen und Rädern: Die Skateanlage am Baunataler Stadtpark war an diesem Tag besonders gut besucht. © Sven Kühling

Die Skateanlage am Stadtpark Baunatal soll unter Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen erneuert werden. 125 000 Euro stellt die Stadt dafür zur Verfügung.

Baunatal – Hier trainieren zwei Jungs kleine Sprünge mit ihren Scootern. Da startet ein Skateboarder mit grünem Helm von einer mannshohen Rampe aus zur flotten Fahrt über den gesamten Platz. Und gleich daneben haben auch die Jüngsten schon richtig Spaß bei den ersten Rollversuchen. Gemeinsam mit den Eltern werden ihre Roller und Räder über das Gelände am Stadtpark bewegt. Auf der Skateanlage in Baunatal ist jede Menge los – und an diesem Nachmittag sogar noch mehr als sonst. Denn: Die Stadt will den Platz an der Friedrich-Ebert-Allee modernisieren. Und dazu wollen die Kinder und Jugendlichen ihre Ideen einbringen.

125 000 Euro seien im Haushalt 2024 dafür vorgesehen, erläutern Bürgermeisterin Manuela Strube und Projektleiterin Bettina Pauly. „Das ist seit Jahren ein Wunsch der Jugendlichen“, betont Pauly. Erstmalig ist auch das Junge Forum Baunatal im Rahmen der städtischen Kinder- und Jugendbeteiligung am Start.

Neben Themen wie Ausgehmöglichkeiten, einem Jugendcafé und dem Wunsch nach mehr Aktionen habe es den Wunsch nach nicht-kommerziellen Orten zu Treffen gegeben, erläutert Nicole Seifert-Schmauch, im Rathaus mit verantwortlich für das Gremium. Dabei sei das Ausleben von Jugendkultur auch über Trendsportarten häufig genannt worden. Auf einem neu gestalteten Skateplatz sollen auf jeden Fall alle Gefährte – von Skateboards über Scooter bis hin zu BMX-Rädern und Mountainbikes – ein Zuhause finden, sagen die Initiatoren. Eine Idee sei, für Anfänger Basic-Kurse anzubieten, ergänzt die Bürgermeisterin. In diesem Jahr werde der Platz geplant, im nächsten Jahr werde gebaut.

„Es wäre schön, wenn es genügend Rampen gibt, die in Schuss sind“, sagt Tom Motog. Der 14-Jährige aus Altenbauna gehört zum Jungen Forum. Auch freut er sich auf einen Schiffscontainer, der noch auf den Platz kommen soll. Nach Angaben der Organisatoren soll es dort die Möglichkeit geben, Sportgeräte auszuleihen und auch mal ein Getränk für eine Pause zu kaufen. Und was ist Toms Motivation beim jungen Forum mitzumachen? Da sagt er: „Es war mir wichtig, dass man sich dafür einsetzt und dass was passiert.“

Die Mitglieder des Jungen Forums äußerten an diesem Nachmittag nicht nur ihre Ideen auf der Skateanlage, sie zeigten mit ihren neuen T-Shirts auch besondere Präsenz.