Sie schreibt die Stadtgeschichte schön: Karin Hoffmann gestaltet Einträge im Goldenen Buch der Stadt Baunatal

Von: Peter Dilling

Die Handschrift der „Neuen“: Karin Hoffmann hat den Text zum Empfang der Bürgermeister-Fußballnationalmannschaft durch Baunatals Verwaltungschefin Manuela Strube in Schönschrift niedergeschrieben. © Peter Dilling

Karin Hoffmann schreibt die Texte zu den Besuchen von Prominenten und zu herausragenden Ereignissen in das Goldene Buch Baunatals nieder.

Baunatal – Wozu noch Briefe auf Papierbögen mit dem Kuli schreiben oder Ansichtskarten aus dem Urlaub schicken? Für die schnelle Nachricht gibt es doch längst E-Mail, Whatsapp oder andere Messenger-Dienste. Immer weniger Menschen schreiben laut einer Umfrage der BAT-Stiftung von 2019 mit der Hand auf Papier.

Das mag einer der Gründe sein, warum die Stadt Baunatal zwei Jahre brauchte, um jemanden zu finden, der in schöner, fast kalligrafisch anmutender Handschrift die Einträge im „Goldenen Buch“ der Stadt fortführt. Jetzt ist sie doch noch fündig geworden: Karin Hoffmann schreibt seit dem Sommer die Texte zu den Besuchen von Prominenten und zu herausragenden Ereignissen in das Goldene Buch nieder.

Gleich zu Beginn ihrer neuen Aufgabe, die nur mit einer Aufwandsentschädigung entgolten wird, hat die 40-Jährige ordentlich zu tun. Es gilt, die Texte seit den zwei Jahren, als ihr Vorgänger sein Amt aufgab, nachzutragen. Die Baunatalerin ist ein Glücksfall: In ihrem Job als Sozialversicherungsfachangestellte schreibt sie zwar auch auf dem PC. Doch in der Freizeit übt sie sich hobbymäßig in Schönschrift.

Hoher Besuch in der SPD-Hochburg: 1979 kam der – 2015 verstorbene – frühere sozialdemokratische Bundeskanzler Helmut Schmidt (stehend) zum SPD-Bezirksparteitag in die Baunataler Stadthalle. Links neben ihm applaudiert der damalige hessische Ministerpräsident Holger Börner (SPD, 2006 gestorben ). © Dilling, Peter

„In der Herkulesschule habe ich anlässlich von deren 150-jährigen Bestehen ein halbes Jahr die Sütterlin-Schrift gelernt“, erzählt sie. Diese raumgreifende, mit vielen Schnörkeln versehene Schreibschrift war in den 1920er- und 1930er-Jahren die vorherrschende Schriftform. Beim Briefeschreiben an ihre Großeltern habe sie diese weiter verfeinert, sagt Hoffmann. Die Schrift, die sie im Goldenen Buch verwendet, macht aber nur ein paar kleine Anleihen an das ursprüngliche Sütterlin. Diese Schriftzüge könne ja schon heute kaum noch jemand lesen.

„Es ist mir eine Ehre, im Goldenen Buch der Stadt zu schreiben. So viele Leute bekommen es ja nicht in die Hand“, erklärt Hoffmann. Tatsächlich hütet Martin Glake von der Stadtverwaltung Baunatal den sperrigen, schweren Band wie einen Schatz. Kein Wunder, zeichnet das Goldene Buch doch den Aufstieg Baunatals beginnend mit der Stadtgründung am 1. Juli 1966 und der Einweihung des Einkaufszentrums 1970 in Texten und Bildern nach.

Die Liste der Prominenz ist lang, eine Auswahl: 1967 kam der damalige Kultusminister Ernst Schütte zur Einweihung der Theodor-Heuß-Schule nach Baunatal, der frühere Ministerpräsident Georg August Zinn zur Einweihung der Max-Riegel-Halle und dessen Nachfolger Albert Oswald 1968 zur Eröffnung des Baunataler Freibads. 1979 kam sogar der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt zum SPD-Bezirksparteitag nach Baunatal, dessen Ehefrau Loki beehrte die SPD-Frauen. Der frühere CDU-Ministerpräsident Roland Koch verewigte sich 1999 zum Hessentag im Goldenen Buch. (Peter Dilling)

Polit-Prominenz in Baunatal Joschka Fischer, Polit-Ikone der Grünen, war mal da, der frühere SPD-Kanzler Gerhard Schröder auch. Ebenso der heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Daneben finden sich in dem Buch jede Menge Sportteams aus dem In- und Ausland, die in der Sportstadt gastierten. Und natürlich einige Größen des Volkswagenwerks, dem die Stadt maßgeblich ihr Aufblühen verdankt. Nach der Jahrtausendwende dominierte der 2018 gestorbene Bürgermeister Manfred Schaub als Gastgeber die im Goldenen Buch festgehaltenen Ereignisse. Zur Amtseinführung von Silke Engler, seiner Nachfolgerin, durften sich auch Normalbürger im Goldenen Buch verewigen.