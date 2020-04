Ab heute gibt es Tickets: Erstes Autokino im Landkreis Kassel eröffnet in Baunatal

So sieht es aus: Ein Bild aus dem Autokino in Göttingen.

Das erste Autokino im Landkreis Kassel eröffnet in der kommenden Woche auf dem alten Festplatz neben dem Parkstadion in Baunatal. Bis zu 180 Autos sollen dort Platz finden.

Corona befeuert die Wiedergeburt der Autokino-Nostalgie, heißt es vom veranstaltenden Cineplex Baunatal. Das Besondere sei, dass es sich um ein kontaktloses Autokino handele, basierend auf den aktuell geltenden Verordnungen. Gestartet wird mit 135 Plätzen. "Bei der Größe der Leinwand soll die Sichtqualität für mindestens 180 Fahrzeuge sehr gut sein. Das schauen wir uns nach dem Aufbau an und würden die Anzahl entsprechend erhöhen", sagt Wolfgang Schäfer, Geschäftsführer der Cineplex-Kinos in Kassel und Baunatal.

Die Tickets sind laut Veranstalter nur online erhältlich. Bei der Einfahrt werden sie durch die geschlossene Seitenscheibe gescannt. Anschließend wird den Besuchern ein Stellplatz für ihr Auto zugewiesen. Dabei muss ein Abstand von 1,50 Meter zwischen den Autos freigehalten werden.

Je Fahrzeug sind, entsprechend der aktuell gültigen Kontaktsperre, zwei erwachsene Personen sowie maximal zwei Kinder aus dem eigenen Haushalt unter 15 Jahre zugelassen.

Es gibt auf dem Gelände Toilettenanlagen, die ständig gereinigt und nur von einer Person einzeln betreten werden dürfen. Die Abstandsregeln und die Mundschutzpflicht bestehen immer, wenn man das Fahrzeug für einen Besuch der Sanitäranlagen verlassen muss, heißt es in der Pressemitteilung.

Doch wie wird das Auto zum Kinosaal? Der Ton zum Film wird mit einer UKW-Frequenz direkt über das Autoradio übertragen.

Da die Filme auf einer LED-Wand übertragen werden, ist es möglich Filme nicht nur bei Dunkelheit zu zeigen. Die Veranstalter bieten daher auch ein Vorabendprogramm für Familien an.

Auch ein Event mit Online-Live-Besuch der Protagonistin zum Film „Über Grenzen - der Film einer langen Reise“ mit anschließenden Filmgespräch ist geplant. Möglicherweise könnten zukünftig auch aufgezeichnete Opern, Konzertaufführungen oder ein Gottesdienst gezeigt werden.

Aber man wolle auch an die denken, die in diesen schweren Zeiten Besonderes leisten oder auch besonders leiden und diese unterstützen, sagt Wolfgang Schäfer. So fließt von jedem Ticket eine Spende an entsprechende Stellen. Kinobesucher können auch freiwillig spenden.

Ein Ticket für ein Auto mit zwei Personen kostet 19,80 Euro. Ein Ticket für ein Auto mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern kostet 24,80 Euro. Bei den Vorabendvorstellungen kostet ein Auto mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern 19,80 Euro.

Das Programm für die erste Spielwoche ab kommenden Mittwoch, 29. April, und der Online-Ticketverkauf ist ab Samstag, 25. April, um 15 Uhr hier zu finden.