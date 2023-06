Kontrast zwischen Alt und Neu: Baunataler Architekten bauten Gasthaus Freitag in Büroräume um

Von: Jenny Breiding

Teilen

Carolin und Michael Fels stehen im umgebauten Gasthaus, das sie heute als Büro nutzen. © Jenny Breiding

Das Eichenholz auf dem Fußboden im ersten Stock fügt sich dem Naturholz des Fachwerks ein. Drei Farbtöne dominieren das Innere, in dem die Materialien des Rohbaus immer wieder aufgegriffen werden. Die Räume sind offen, hell und durch Glasscheiben getrennt.

Baunatal – „Wir haben versucht, nur wenige Materialien zu verwenden und die Einrichtung so zu gestalten, dass wir uns wohlfühlen“, erzählt Architektin Carolin Fels. Gemeinsam mit ihrem Mann Michael hat sie das 178 Jahre alte Gebäude umgebaut.

Am Tag der Architektur, der am kommenden Samstag und Sonntag begangen wird, öffnen sie im Lärchenweg 6 in Baunatal die Türen für alle interessierten Besucher.

Der Blick von oben: Die Decke des einstigen Gasthauses durften die Architekten öffnen. © Jenny Breiding

Bis 2010 führte die Familie Freitag hier das stadtbekannte Gasthaus. 2015 wurde das Ehepaar Fels auf der Suche nach einem Sanierungsobjekt auf die denkmalgeschützten Räumlichkeiten aufmerksam.

Nach einem Brand im Jahr 2020 machten sich die Eheleute an die Arbeit. Der Umbau dauerte trotz zeitintensiver und aufwändiger Sanierung des Fachwerks nur ein Jahr. „Da waren große Flächen marode, um die sich erstmal gekümmert werden musste“, berichtet Carolin Fels.

Moderne Büroräume mit Fachwerk aus Naturholz: Carolin und Michael Fels sind Architekten in Baunatal und haben das alte Gasthaus Freitag in Büroräume umgewandelt. Sie nehmen am 24. und 25. Juni am Tag der Architektur teil. © Jenny Breiding

Augen zu und durch sei von das an das Motto gewesen. Für den Denkmalschutz mussten sie zunächst ein zu bewilligendes Konzept einreichen. Dennoch die schnelle Fertigstellung: „Wir wollen immer den Stillstand vermeiden“, sagt die Architektin.

Heute sind sie stolz auf die neuen Büroräume. Es sei schön, wie die Menschen auf den Umbau reagieren. „Jeder hat Erinnerungen an Momente, die hier früher einmal stattgefunden haben“, sagt die 41-Jährige.

So sieht das alte Gasthaus heute aus. Das Gebäude musste intensiv saniert werden. © Jenny Breiding

Viele Familien- und Vereinsfeiern hätten die Geschichte des Gasthauses geprägt. „Die Besucher bringen Leben hier rein. Wir freuen uns über jeden, der sich das Gebäude ansehen möchte“, sagt Michael Fels. (Jenny Breiding)