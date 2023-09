Kurzarbeit bei VW in Baunatal: 3500 Beschäftigte betroffen

Von: Sven Kühling

Teilen

Arbeitnehmer gesucht: Im VW-Werk Kassel in Baunatal sollen jetzt zusätzlich 270 Leiharbeiter eingestellt werden. Die Verträge zur Unterstützung in der Urlaubszeit laufen zunächst nur über drei Monate. © Sven Kühling

Was sich bereits vergangenen Woche andeutete, wird jetzt Realität. Teile der Mitarbeiterschaft im VW-Werk Kassel in Baunatal gehen in Kurzarbeit. Das bestätigten ein Sprecher des Managements und Betriebsratsvorsitzender Carsten Büchling am Montag auf Anfrage. Ausgelöst wurde der Schritt nach einem Hochwasser in Slowenien.

Kassel/Baunatal - Das Hochwasser hatte kürzlich die Fabrikhallen eines VW-Zulieferers unter Wasser gesetzt. Seither fehlen Motorenteile in mehreren fahrzeugbauenden Werken. Nach dem Stammsitz Wolfsburg gehen nun auch drei Fertigungsbereiche im zweitgrößten deutschen VW-Werk in Baunatal in Kurzarbeit. Betroffen sind laut Büchling rund 3500 Beschäftigte, der Schritt gelte ab Donnerstag. Angemeldet ist Kurzarbeit zunächst für diese und die nächste Woche, so Betriebsrat und Management. (Sven Kühling)