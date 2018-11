Zumutbar oder nicht? Ärger um Laub in Baunatal-Altenritte

Wünschen sich, wie viele andere Anwohner an der Wilhelmshöher Straße in Altenritte, Unterstützung von der Stadt beim Beseitigen des Laubs (von links): Jochen Ellersiek, Elmar Wetzel, Helga Schäfer und Michael Merrill.

Laub von städtischen Bäumen sorgt für Ärger in Baunatal-Altenritte. Ist die Beseitigung für die Anwohner zumutbar?

Diese Frage wollen die Anlieger mit der Stadt Baunatal diskutieren. Betroffen vom Laub auf den Grünstreifen an der Wilhelmshöher Straße sind etwa 30 Anlieger.

„Die Arbeit wird auf die Bürger abgewälzt“, sagt Anwohner Elmar Wetzel. Bis vor zwei Jahren habe sich der Baubetriebshof noch um die Laubentfernung gekümmert, seitdem stünden die Bürger in der Verantwortung. Die Stadt hatte damals darauf hingewiesen, dass der Baubetriebshof über Jahre hinweg mehr gereinigt habe als in der geltenden Satzung festgelegt sei. Aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes sei dies korrigiert worden.

Klar ist: Die Blätter stammen von städtischen Bäumen. Klar ist aber auch: „Jeder kehrt vor seiner eigenen Tür.“ So sieht es die Straßenreinigungssatzung der Stadt Baunatal prinzipiell vor und so steht es auch in einem Flyer, den die Stadt im September 2017 an die Anlieger verteilt hat. Doch die Situation in Altenritte ist komplex. Die Grundstücke an den Parallelstraßen Finkenstraße und Elsterweg liegen rückseitig zu den Grünstreifen und sind von der Wilhelmshöher Straße aus nicht erschlossen. Zudem variiert der Arbeitsaufwand – je nach Lage des Grundstücks – beträchtlich.

Beim HNA-Lesertreff vor zwei Wochen hatte Heidi Tölke-Weitzel, deren Grundstück an alle drei Straßen grenzt, etwa vorgerechnet, dass sie mit ihrem privaten Pkw 27 Mal zur Deponie fahren müsste, um sämtliches Laub, das in ihren Zuständigkeitsbereich fällt, zu entsorgen. Abgesehen davon, dass die Bewegungsfreiheit der 72-Jährigen eingeschränkt ist – Tölke-Weitzel geht auf Krücken –, sei es auch eine finanzielle Zumutung, da für jeden Laubsack, der auf der Deponie abgegeben wird, ein Chip im Rathaus erstanden werden muss – für je fünf Euro.

Die Wilhelmshöher Straße in Baunatal

Tölke-Weitzel wurde für ihren Redebeitrag beim Lesertreff von Teilen des Publikums mit Lachern bedacht. „Das war respektlos“, sagt die Seniorin. „Die haben mich kräftig ausgelacht, als hätte ich einen Witz gemacht – das geht nicht.“ So sieht es auch Carmen Gertenbach, die an der Ecke Wilhelmshöher Straße/Hessenbergstraße wohnt und an deren Grundstück acht Bäume stehen. „Ich war immer glücklich, in einem sehr grünen Stadtteil zu wohnen“, sagt die 47-Jährige. „Aber das Maß des Zumutbaren ist hier nicht mehr gewährleistet.“

Abgesehen von 30 Säcken, die sie in den vergangenen Wochen zusammengerecht habe, sei ihre Biotonne ständig bis oben hin voll mit Laub. „Ich bezahle folglich die Abfuhr einer Biotonne, um sie dann zu 90 Prozent zur Beseitigung von „öffentlichem“ Laub zur Verfügung zu stellen“, sagt Gertenbach.

Sie hat die Stadt in einem Schreiben darum gebeten, die Anlieger bei der Beseitigung des Laubs zu entlasten. Eine Antwort habe sie bisher nicht erhalten. „Ich habe kein Problem damit, den Dreck vor meiner Tür zu kehren“, sagt Gertenbach. Es dürfe und könne jeder herangezogen werden. „Allerdings sollte es nicht zu einer dermaßen gravierenden Ungleichbehandlung kommen, wie sie in diesem Fall vorherrscht.“

Das sagt die Stadt: "Keine generelle Befreiung"

Die Satzung regele die Zuständigkeit für die Beseitigung des Laubs auf den Grünflächen eindeutig, heißt es von der Stadt. Gemäß der Paragrafen 5 und 6 liege diese bei den Anliegern. Das gelte auch für die Finkenstraße und den Elsterweg. „Sobald die Möglichkeit besteht, vom Grundstück zur zu reinigenden Fläche zu gelangen, ist man in der Pflicht“, sagt Uwe Schenk, Fachbereichsleiter Bau und Umwelt.

Darüber hinaus beziehe sich der Ausnahmen-Paragraf 12 eher auf Fälle, die die Allgemeinheit betreffen. Wenn etwa eine Baustelle die Reinigung nicht gewährleiste, sagt Schenk. Eine generelle Befreiung aufgrund persönlicher Härtefälle gebe es nicht, sagt Stadtsprecherin Susanne Bräutigam. Dennoch werde jeder Antrag unter Einhaltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes geprüft. Die Stadt wolle nun mit anderen Kommunen im Landkreis über das Thema ins Gespräch kommen.

Hintergrund: Satzung enthält Ausnahmen-Paragraf

Die Straßenreinigungssatzung klassifiziert die Wilhelmshöher Straße als viel befahrene Straße der Reinigungsklasse 1. Das heißt, dass hier die Fahrbahn bis zum Bordstein von der Stadt gereinigt wird. Dafür zahlen die Grundstückseigentümer Gebühren. Sie bleiben aber verpflichtet, von der Grundstücksgrenze bis zum Bordstein zu reinigen – inklusive des sogenannten Straßenbegleitgrüns.

Aber in der Satzung sind auch Ausnahmen verankert. Nach § 12 kann die Stadt Bürger von ihrer Reinigungspflicht entbinden, wenn „unter Berücksichtigung des allgemeinen Wohles [...] die Reinigung dem Pflichtigen nicht zugemutet werden kann“. Das Verwaltungsgericht Lüneburg hatte in einem vergleichbaren Fall 2008 geurteilt, dass diese Zumutbarkeit „anhand der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen“ sei.

