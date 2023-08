Lkw-Dieb in Baunatal festgenommen

Von: Sven Kühling

Das Kabel wurde fachmännisch durchtrennt. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Nachdem ein unbekannter Täter in der Nacht zum Montag in Schwelm (Nordrhein-Westfalen) einen mit rohen Eiern beladenen Sattelzug gestohlen hatte, führten die länderübergreifende Zusammenarbeit der Polizei sowie die Verfolgung eines Ortungssignals nur etwa 190 Kilometer entfernt in Baunatal zur Festnahme des mutmaßlichen Diebes.

Baunatal - Nach weiteren Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake hatte ein Spediteur gegen 1 Uhr bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen mitgeteilt, dass der Sattelzug in der Saarstraße in Schwelm gestohlen wurde. Er habe diesen anhand eines eingebauten GPS-Senders auf der A 44 in Fahrtrichtung Hessen geortet.

Mehrere Streifen der Polizei hatten sofort nach Eingang der Mitteilung die Fahndung nach dem gestohlenen Lkw aufgenommen. Gegen 1.30 Uhr entdeckten Beamte der Polizeiautobahnstation Baunatal schließlich den gesuchten Lkw. Der Dieb hatte zwischenzeitlich daran polnische Kennzeichen angebracht.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und stoppten den Sattelzug in Baunatal an der A 49. Den am Steuer sitzenden Tatverdächtigen, einen 64-jährigen Mann aus dem Landkreis Uelzen, nahmen sie fest und brachten ihn zur Dienststelle. Den Lkw stellten die Beamten sicher. Wie sich auf dem Revier herausstellte, war der Tatverdächtige nicht im Besitz eines Führerscheins. Wie genau der 64-Jährige bei dem Diebstahl des Sattelzugs genau vorgegangen ist, ist Teil der weiteren Ermittlungen. (sok)