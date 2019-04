Masha-Sol Gelitz startet durch: Sprungtalent zu DLV-Lehrgang eingeladen 

Schnell auf der Bahn unterwegs: Masha-Sol Gelitz hat erst vor zwei Jahren mit Leichtathletik angefangen und steht weit oben in der deutschen Bestenliste.

Baunatal. Erst vor zwei Jahren hat Masha-Sol Gelitz mit der Leichtathletik. Heute steht sie in der Deutschen Bestenliste über die 60 Meter schon auf Platz sechs.

Und auch in den Sprungdisziplinen kann die junge Athletin bereits richtig gute Höhen und Weiten vorweisen.

Jetzt startet Gelitz richtig durch, denn am Wochenende steht für sie und Teamkollegin Holly Okuku der erste Sprung-Lehrgang vom deutschen Leichtathletik Verband (DLV) in Chemnitz an. Der Grund: Beim Mehrsprung-Cup im Dezember ist sie mit ihrer guten Leistung sowie dem Gewinn der Bronzemedaille aufgefallen und wurde deswegen zu dem zweitägigen Lehrgang eingeladen.

Entdeckt wurde die junge Athletin 2017 ziemlich ungewöhnlich, nämlich bei einer Fahrradprüfung. Dort war ihr Trainer Holger Menne in seinem eigentlichen Beruf als Polizist tätig. „Sie ist mir auf dem Fahrrad von ihrer ganzen Bewegungen her aufgefallen. Als Trainer hab ich da ein Auge für “, erklärt er seine Entscheidung. Für solche „Notfälle“ hat Menne dann immer ein Kärtchen mit allen Infos zum Leichtathletik-Training in Baunatal dabei.

Ein halbes Jahr war aber erst mal Funkstille. „Ich wollte nicht so gerne alleine zum Training gehen“, begründet Gelitz die lange Wartezeit. Als eine Freundin auch von Trainer Menne eingeladen wurde, entschlossen sich die beiden Mädchen zusammen, zur Leichtathletik bei Eintracht Baunatal zu gehen. Das hat Gelitz so gut gefallen, dass sie geblieben ist und im Dezember 2017 direkt ihren ersten Wettkampf über 50 Meter absolviert hat. „Da war ich schon ziemlich aufgeregt“, erinnert sie sich.

Bis jetzt hat die Kasselerin schon einige Disziplinen ausprobiert: Sprint, Hochsprung, Weitsprung, 800 Meter und Staffel. Doch so richtig angetan hat es Gelitz der Hochsprung. In ihrem zweiten Wettkampf schaffte sie im Januar bei der Nordhessischen Hallenmeisterschaft direkt 1,55 Meter. Eine Steigerung um ganze 15 Zentimeter zu ihrem ersten Einsatz in dieser Disziplin. Damit steht Gelitz in ihrer Altersklasse schon auf Platz acht der deutschen Bestenliste. „Ich war sehr stolz, dass ich die Höhe im Wettkampf geschafft habe. Springen mag ich einfach total gerne.“

Und auch die fünf Meter-Marke in der Sprunggrube hat sie bereits geknackt. 5,02 Meter wurden bei der Hessischen Meisterschaft vom Maßband abgelesen. „Ich habe das erst gar nicht mitbekommen. Als mir dann die Weite gesagt wurde, habe ich mich richtig gefreut.“ Die junge Athletin hatte schon vorher gehofft, dass sie so weit springt, aber dass es dann so schnell passiert, war für Gelitz eine Überraschung.

Das sieht Trainer Holger Menne ein bisschen anders. „Masha hat eine große Sprungaffinität, das ist mir direkt aufgefallen. Schon bei den wenigen Trainingseinheiten, die ich mit ihr für den Weit- und Hochsprung gemacht haben.“

Menne ist sich sicher: „Bei den nächsten großen Wettkämpfen kann Masha auf jeden Fall um Medaillen mitkämpfen.“ Die erste Chance bekommt Gelitz wahrscheinlich in einem Jahr, wenn sie im Jahrgang W14 bei der Süddeutschen Meisterschaft starten darf.