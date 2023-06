Becker Bedachungen in Baunatal wird 75 Jahre alt

Von: Sven Kühling

Teilen

Bei Wind und Wetter: Mit einer Art Schlitten war Firmengründer Johannes Becker in der Anfangszeit unterwegs zu einem Kunden. © Becker Bedachungen

Im Winter zog Dachdeckermeister Johannes Becker auch schonmal mit einer Art Schlitten los, um Dachziegeln und Latten durch den Schnee zu einem Haus zu bringen. Das Beispiel zeigte schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, dass der junge Firmengründer einen engen Kontakt zu seinen Kunden im Bauna-Tal pflegte. In diesen Tagen wird das Unternehmen Becker Bedachungen 75 Jahre alt.

Baunatal – Gemeinsam mit ihren 35 Mitarbeitern schauen die jetzigen Firmenchefs, Patrick und Bianca Becker, in der vierten Generation auf die lange Firmengeschichte zurück.

Im Juni 1948 gründete Johannes Becker, der Uropa von Bianca, den Betrieb in Altenbauna. Legendär war der dreirädrige Firmentransporter – ein Tempo Hanseat. Genauso im Gedächtnis blieb, dass viele von dem Unternehmer nur vom „Mann mit dem Haken“ sprachen, wie Bianca Becker erzählt. Aufgrund einer Kriegsverletzung wurde ein Arm Beckers durch einen Haken beziehungsweise eine Gummihand ersetzt. „Daran erinnere auch ich mich noch ganz genau“, sagt sie. „Außerdem, hat er immer dicke Zigarrenstumpen geraucht.“

1956 übernahm schließlich Sohn Heinrich den Betrieb, der viele Jahre an der Langenbergstraße in Altenbauna seinen Sitz hatte. „Da lebten wir generationsübergreifend zusammen“, berichtet Bianca. Das Wirtschaftswunder bescherte dem Baunataler Unternehmen in den 60er-Jahren einen deutlichen Aufschwung. 1978 zog der Firmensitz um an die Lindenallee 5, wo er – immer mal erweitert – bis heute ist. 1993 übernahm Heinrichs Sohn Volker das Unternehmen.

Bevor er dann in den Betrieb nachrückte, habe er erstmal den Dachdeckermeister gemacht, berichtet Patrick, der seit 1995 mit der Urenkelin des Firmengründers ein Paar ist. Seit 2015 leitet dieses das Unternehmen gemeinsam. Zuvor habe er auf einer „guten Stelle“ im benachbarten VW-VWerk gearbeitet, so der 48-Jährige. Im Alter von 27 Jahren habe er im ersten Lehrjahr angefangen. „Da saß ich in der Berufsschule mit 16-Jährigen zusammen“, erinnert er sich. Aber: „Ich wollte es wissen. Ich wollte mir später nicht immer alles von anderen sagen lassen.“ Besonders eng ist auch das Unternehmen mit dem VW-Werk verbunden. „Da gibt es immer etwas zu tun“, sagt Bianca Becker. „Von der kleinsten Reparatur bis zu größeren Projekten.“ Das passt: Der Firmensitz ist schließlich nur etwas mehr als ein Steinwurf von der riesigen Fabrik entfernt.

Ebenso kümmert sich Becker Bedachungen um städtische Gebäude. Der jüngste Auftrag am Dach des Aqua-Parks war zunächst auf dreieinhalb Monate angelegt, berichtet Geschäftsführer Patrick. „Daraus sind dann zweieinhalb Jahre geworden.“ Mitarbeiter des Betriebes entdeckten nämlich bei der Arbeit gravierende Schäden an der Konstruktion des Schwimmbades, das erst wenige Jahre zuvor von einer anderen Firma saniert worden war.

Besonders wichtig ist dem Ehepaar neben dem familären Zusammenhalt der Kundenkontakt. „Die Kundschaft ist wichtig“, betont Bianca Becker und Patrick ergänzt: Wenn diese mit der Arbeit der Dachdecker zufrieden gewesen seien, dann gäben sie den Kontakt auch an die nächste Generation weiter.

Neben dem Sport in der Region – von den Kassel Huskies bis zu den Radlern vom KSV Baunatal – will Patrick Becker besonders die Heimatstadt Baunatal fördern. Unter anderem engagiert er sich als Vizepräsident in der Wirtschaftsgemeinschaft. Auch für den eigenen Betrieb gelte das Motto: „Von Baunatalern für Baunataler.“

Trotzdem waren die Mitarbeiter von der Lindenallee nicht nur in Nordhessen unterwegs. Auch im Ausland – etwa auf den Kanaren oder auf Mallora – habe man Aufträge erledigt, sagen die Beckers. Auf Fuerteventura habe man bei laufendem Betrieb in zwei Robinson-Clubs hunderte Bäder gebaut und Dächer abgedichtet. Immer wieder seien Kollegen aus der Belegschaft dorthin gereist.

Mit einem bunten Event-Programm in Hamburg – vom Kiez-Rundgang über eine Barkassenfahrt bis zum Kochkurs bei Starkoch Steffen Henssler – bedankten sich die Chefs zum Firmenjubiläum bereits bei der Belegschaft.

Überhaupt ist den Unternehmern die Zufriedenheit der Mitarbeiter sehr wichtig. Patrick Becker sagt: „Bei mir steht die Tür für meine Mitarbeiter immer offen.“ (Sven Kühling)

Blicken auf 75 Jahre Firmengeschichte zurück: Die Beschäftigten von Becker Bedachungen in Baunatal. Vorne stehen Geschäftführer Patrick Becker und Inhaberin Bianca Becker gemeinsam mit Sohn Carl (7). Das Modell des ersten Fimentransporters, einen Tempo Hanseat, hat man später nochmal nachgekauf und im ursprünglichen Firmendesign gestaltet. © Becker Bedachungen

Er war immer ein Markenzeichen: Der dreirädrige Tempo Hanseat, hier mit Heinrich Becker. Von 1956 bis 1993 leitete er den Betrieb. © Becker Bedachungen