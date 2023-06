Mit Zeus, Harley und BMW ab Baunatal auf Tour

Von: Sven Kühling

Teilen

Los geht’s: Knapp 60 Biker aus Borken Westfalen machen mit ihren Maschinen derzeit Station im Baunataler Hotel Ambassador. Siegfried Gerwert (links im Vordergrund) hat eine Zeus-Sidebike dabei. Bei strahlendem Sonnenschein startete die Gruppe am Freitag zum Meißner. © Sven Kühling

„Es ist wie eine Familie“, sagt Siegfried Gerwert und nimmt geschmeidig Platz auf seinem knallroten Motorrad mit Seitenwagen. Das sei ein Zeus Sidebike, erläutert der Biker aus dem Landkreis Borken in Westfalen noch. „Mit 135 PS.“

Baunatal – Mit Familie meint der 59-Jährige die Gruppe von knapp 60 Motorradfahrern, die für vier Tage Station im Baunataler Hotel Ambassador macht. Auf insgesamt 43 Maschinen – darunter mehrere Zeus-Gespanne, BMW, Harley Davidson und Suzuki-Flitzer – geht es täglich in Achter-Gruppen raus zu Ausflügen durch Nordhessen. Bei aktuell strahlendem Sonnenschein.

„Hier sind Leute, die treffen sich einmal im Jahr“, sagt Gerwert. Mit jedem habe man aber sofort ein Gesprächsthema. Der Club sei hervorgegangen aus dem Kreis der insgesamt 750 Beschäftigten des Stahl- Herstellers Foseco Vesuvius mit Hauptsitz in Borken, erläutert Hubert Krampe, Organisator des Treffens. „Wir treffen uns im 27. Jahr“, erläutert er. „Es ist ein werkseigener Motorradclub.“ Dennoch könnten natürlich auch Fahrer von befreundeten Firmen an der Veranstaltung teilnehmen.

Foseco Vesuvius liefere Stahl und Gießereiprodukte unter anderem an Mercedes und Volkswagen, so Krampe. Ein Geschäftspartner sei das benachbarte VW-Werk in Baunatal. „Wir hatten auch mehrfach angefragt, ob wir das Werk mal besichtigen können“, sagt Krampe. „Leider haben wir keine Resonanz erhalten.“

Am Freitag stand eine Tour zum Hohen Meißner auf dem Programm der Biker. Immer in Kleingruppen mit acht Maschinen ging es nach dem Frühstück am Hotel Ambassador auf die Strecke. Auch Siegfried Gerwert machte sich startklar. Auf seine Seitenwagen-Maschine ist er sichtlich stolz. Kein Wunder: In Europa, so sagt er, gebe es lediglich 500 Exemplare des französischen Herstellers. (Sven Kühling)