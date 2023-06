VW-Betriebsrat in Baunatal: „Mitarbeiter mehr beteiligen“

Von: Sven Kühling

Volles Haus: Rund 6000 Beschäftigte kamen am Dienstag zur Betriebsversammlung in die Halle 2 in Baunatal. © Dieter Schachtschneider

Rund 6000 Mitarbeiter verfolgten dicht gedrängt die Betriebsversammlung beim VW-Werk Kassel in Baunatal. Der Standort verfolgt ehrgeizige Ziele.

Kassel/Baunatal – Das Interesse an der Beschäftigungssituation im VW-Werk Kassel in Baunatal ist groß. Zumindest gab es gestern in der Halle 2 ein „volles Haus“. Rund 6000 Mitarbeiter verfolgten dicht gedrängt die Betriebsversammlung am zweitgrößten deutschen Volkswagen-Standort. Betriebsrat und Werkleitung zogen in der folgenden Pressekonferenz ein positives Fazit.

Nach 197 Tagen im Amt war es die erste große Versammlung vom neuen Betriebsratschef Carsten Büchling. Ziel ist es, eine stärkere Beteiligung der Mitarbeiter an Entscheidungen zu erreichen, sagte Büchling. In einem Treffen mit Teamsprechern und Vertrauensleuten seien bereits Ideen entwickelt worden. Gewünscht sei etwa eine regelmäßigere Information der Mannschaft.

Werkleiter Jörg Fenstermann hob im Pressegespräch hervor, dass der Aspekt der Nachhaltigkeit in Baunatal wachse. Ehrgeiziges Ziel sei es, schon 2040 CO2-neutral zu sein – zehn Jahre vor der vom Konzern ausgegebenen Marke 2050.

VW-Werk Kassel in Baunatal hat voll Auftragsbücher

Die in der Halle ausgestellte neue Technik zog die Blicke vieler Teilnehmer der Versammlung an. So etwa der neue ID.7, das Mittelklassemodell aus der VW-Elektrofamilie in Passat-Größe, das ab Herbst auf den Markt kommt. Sie seien schon stolz, an den Autos mitzuarbeiten, sagten etwa Paul Schmidt und Stefan Buhre, die in der E-Motoren-Produktion tätig sind. „Das ist ein sehr schönes Auto“, betonten beide am Rande der Betriebsversammlung. Vor allem das Farbkonzept begeistere sie.

Der ID.7, der den neuen, in Baunatal entwickelten und gefertigten 286 PS-starken E-Motor AP 550 unter der Haube hat, und seine Kollegen aus der ID.-Familie bescheren dem Standort volle Auftragsbücher. „Wir sind zu 90 Prozent abgedeckt“, sagte der Werkleiter gegenüber der HNA. Engpässe etwa bei Halbleitern aus dem Jahr 2022 seien behoben.

Das alles sorgt für Beschäftigung. Eingestellt wird allerdings derzeit vorrangig über Leiharbeit. Mit Ferien-Jobbern zusammen sucht die VW-Tochter Autovision 620 Zeitarbeiter. Das Bewerbungsfenster sei noch geöffnet, so ein Sprecher.

Laut Werkleiter werden die nächsten Jahre für den Standort zur Herausforderung. 2025 bis 2027 liefen viele hier gefertigte Bauteile aus. „Da wird sich das Komponentenwerk behaupten müssen.“ (Sven Kühling)