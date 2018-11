Nach Raubüberfällen in Baunatal stehen junge Männer vor Gericht

Vor dem Landgericht Kassel müssen sich seit Montag zwei 20 und 21 Jahre alte Deutsche aus Baunatal wegen gemeinschaftlichem besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Gleich zum Auftakt der Verhandlung hatten die beiden jungen Männer die ihnen vorgeworfenen Taten eingeräumt, die im Februar und März dieses Jahres stets nach dem selben Muster abliefen und bei denen Schüler und Altersgenossen die Opfer waren. Am Dienstag sagten zwei 14- und 15-Jährige aus Baunatal aus, die im März von dem Duo überfallen worden waren.

Auf dem Heimweg von einem Pizzeria-Besuch in der Baunataler Fußgängerzone waren die beiden von den Angeklagten abgepasst und in eine Ecke gedrängt worden. Dort forderte der 21-jährige Räuber „Geld und Gras“ von ihnen. Als der 15-jährige Auszubildende sagte, nichts davon zu besitzen, zog der ältere Räuber ein Klappmesser und bedrohte die beiden Jungen damit.

Außerdem versuchte er, sie mit Kopfstößen und Faustschlägen in die Rippen gefügig zu machen. Schließlich nahmen die beiden Täter eine Musikbox an sich und liefen davon. „Die Box habe ich mir durch Zeitungen austragen erarbeitet“, sagte der Zeuge aus, der von dem Überfall so erschüttert war, dass er sich wochenlang kaum nachts noch auf die Straßen wagte. Inzwischen habe er die Tat aber weitgehend verarbeitet.

Messerstiche in die Brust

Schlimmer erwischte es einen anderen jungen Mann, der am 24. März gegen 1.30 Uhr an der Stadthalle überfallen worden war. Er trug blutende Verletzungen durch drei Messerstiche in Brust und Becken davon, die aber nicht lebensbedrohlich waren. Außerdem war er durch mit voller Wucht ausgeführte Schläge mit einem Teleskopschlagstock am Kopf und am Arm verletzt worden.

Am 23. Februar hat das Duo laut Staatsanwältin Dr. Kaiser auf dem Gelände der Theodor-Heuss-Schule zwei Schüler mit vorgehaltenem Messer dazu genötigt, ihnen insgesamt 60 Euro auszuhändigen. Der 21-Jährige soll ihnen dazu das Messer an den Hals gehalten haben, während der Jüngere sich im Hintergrund hielt. Am 9. März waren die Angeklagten am Rewe-Markt auf drei junge Männer aufmerksam geworden, denen sie folgten und die sie dann gleichfalls mit vorgehaltenem Messer zur Herausgabe von Geld aufforderten. Die Räuber durchsuchten die Geldbörsen ihrer Opfer, fanden aber nur fünf Euro. In derselben Nacht überfielen sie dann die beiden 14- und 15-Jährigen, denen sie den Bluetooth-Lautsprecher wegnahmen.

Die Verhandlung wird am Montag, 3. Dezember, ab 9 Uhr fortgesetzt. Dann will Richter Jürgen Dreyer auch das Urteil der 1. Strafkammer verkünden.