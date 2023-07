Open-Air-Kino in Baunatal: Ab August kann man Filme im Parkstadion sehen

Von: Sven Kühling

Baunatal – Kinoerlebnis unter freiem Himmel. Das ist für viele Cineasten im Sommer etwas ganz Besonderes. Im dritten Jahr startet Baunatals Cineplex-Betreiber Wolfgang Schäfer nun bereits ein Open-Air-Kino im Parkstadion. Am Donnerstag, 3. August, geht’s los. Für den Mittwoch davor kündigt er eine Eröffnungsveranstaltung mit einem besonderen Film an.

Das Kino-Angebot im Stadion habe sich etabliert, sagt Schäfer weiter. Es kämen immer mehr Zuschauer zu den Filmabenden. In diesem Jahr läuft das Programm immer von Donnerstag bis Samstag. Laut Schäfer endet es am 2. September. „Wir decken damit die Ferienzeit ab.“

Beginn der Vorstellungen ist am Anfang um 21.15 Uhr (Einlass ab 20.30 Uhr). Mit kürzer werdenden Tagen beginnen die Filme um 21 Uhr (Einlass 20.15 Uhr), gegen Ende der Saison geht’s bereits um 20.30 los (Einlass 19.45 Uhr).

Grundsätzlich hält der Betreiber an dem Konzept aus den ersten beiden Jahren fest. Neuerungen seien in diesem Jahr nicht zu erwarten. Schäfer hebt immer den Vorteil eines Tribünendaches hervor. Damit können Open-Air-Besucher die Streifen auch bei Regen genießen. Für einen reibungslosen Ablauf im Parkstadion sucht das Cineplex noch zusätzliches Personal.

90 000 Euro hat der Initiator vor drei Jahren in die neue Technik investiert. Die aufblasbare Leinwand ist 8 mal 16 Meter groß. Nach jeder Vorstellung wird die Luft herausgelassen, damit am nächsten Vormittag Sportler wieder Laufbahn im Stadion nutzen können. Während der Kinoabende sichern 16 gefüllte Wassertanks die Anlage an den Ecken gegen Windböen ab. (Sven Kühling)

Karten gibt es im Cineplex Baunatal, Friedrich-Ebert-Allee 8a, und an der Abendkasse am Parkstadion sowie im Internet unter cineplex-baunatal.de

Das Programm

Donnerstag, 3. August: Der Super Mario Bros. Film, 21.15 Uhr Freitag, 4. August: Manta Manta - Zwoter Teil, 21.15 Uhr Samstag, 5. August: The Batman, 21.15 Uhr Donnerstag, 10. August: Rehragout - Rendezvous 21 Uhr Freitag, 11. August: Whitney Houston: I wanna dance with somebody 21 Uhr. Samstag, 12. August: Top Gun Maverick 21 Uhr. Donnerstag, 17. August: Rheingold 21 Uhr. Freitag, 18. August: Barbie 21 Uhr. Samstag, 19. August: Indiana Jones und das Rad des Schicksals 21 Uhr. Donnerstag, 24. August: Joker 20.45 Uhr. Freitag, 25. August: The Banshees of Inisherin 20.45 Uhr. Samstag, 26. August: Mission: Impossible Dead Reckoning (Teil Eins) 20.45 Uhr. Donnerstag, 31. August: Bullet Train 20.30 Uhr. Freitag, 1. September: The Equalizer 3 - The final Chapter 20.30 Uhr. Samstag, 2. September: Avatar: The Way of Water 20.30 Uhr.

Einlass stets 45 Minuten vorher.