OTLG-Beschäftigte wollen 8,6 Prozent mehr Lohn

Von: Sven Kühling

Mit Trillerpfeifen, Fahnen und Transparenten: Die Mitarbeiter der OTLG in Baunatal fordern mehr Lohn. Mit dabei sind auch die Betriebsräte Katja Grau (2. von links) und Georgios Karpouzidis. © Sven Kühling

Ihre lautstarke Forderung nach höherem Lohn „Mehr ist fair“ unterstützten Mitarbeiter der Original Teile Logistik (OTLG) von VW am Montag noch mit dem Krach von Trillerpfeifen und Ratschen. Die IG Metall Nordhessen hatte für das Kfz-Handwerk zum Warnstreik bei Volkswagen aufgerufen.

Baunatal – Rund 100 Mitarbeiter der OTLG und aus dem benachbarten VW-Werk (Angaben des Veranstalters) folgten dem Aufruf im Zuge der laufenden Tarifverhandlungen. Jeweils für eine Stunde legten sie um 10 und um 17 Uhr die Arbeit nieder.

Am Mittwoch werden die Gespräche zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Offenbach fortgesetzt. Laut Elke Volkmann, Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Nordhessen, gibt es in Baden-Württemberg bereits einen Pilotabschluss.

Damit auch in Hessen an diesen Vorgaben festgehalten werde, habe die Gewerkschaft den Ausstand organisiert, sagte sie. Vereinbart worden sei in Baden-Württemberg ein Inflationsausgleich in diesem Jahr von 1500 Euro, im nächsten Jahr kämen weitere 1000 Euro oben drauf.

Und in zwei Schritten über beide Jahre soll der Lohn um insgesamt 8,6 Prozent angehoben werden. „Wir haben die Tendenz, das zu übernehmen – aber ohne Abstriche“, so Volkmann. Und Katja Grau, Betriebsratsvorsitzende bei der OTLG, ergänzte: „Wir wollen die 8 vor dem Komma stehen haben.“

Bilal Sahin vom Betriebsrat des VW-Werkes zeigte nicht nur Solidarität mit den OTLG-Mitarbeitern, sondern er erinnerte auch an die geplante Auflösung des Vertriebszentrums Mitte in Baunatal. „Wir wissen, dass die Beschäftigten einen schwierigen Weg vor sich haben. Wir unterstützen euch ausdrücklich.“ sok