Podcast sorgt für Unruhe in Baunatal

Von: Sven Kühling

Protest 2020: Die jungen Schwimmer der SG ACT Baunatal hatten vor einer Parlamentssitzung auf die drohende Schließung des Sportbades aufmerksam gemacht. Das wurde jetzt in dem Podcast thematisiert. © Sven Kühling

Ein Podcast von zwei Baunataler SPD-Stadtverordneten im Internet zur Schließung des Sportbades sorgt aktuell für große Unruhe in der Stadt. Tim Kaiser (36) und Nils Deistler (43) äußern sich in Folge 28 des Podcasts „SPD-Fraktion Baunatal“ zum Aus des Bades despektierlich über die dort trainierenden Triathleten sowie Kinder, die 2020 gegen die anstehende Schließung protestiert hatten. Die Initiatoren und die SPD-Fraktion haben sich am Montag dafür entschuldigt.

Baunatal – „Oh mein Gott, wir schließen das Sportbad“, sagt einer der beiden Stadtverordneten in der insgesamt einstündigen Aufzeichnung. Und der andere antwortet: „Das wollte ich schon 2019 machen. Aber dann waren da ja 100 Kinder in der Stadtverordnetenversammlung, die wir nie wieder gesehen hätten, weil sie alle ertrunken wären.“ Darauf antwortet der andere: „So ein Glück.“

Nachhören kann man die Folge unter dem ursprünglichen Link bei „spd-fraktion-baunatal.podigee“ nicht mehr, die wurde übers Wochenende entfernt. Aber sie steht beispielsweise noch auf anderen Plattformen im Netz zur Verfügung – etwa bei Spotify.

Auch auf die Sportler, die das Bad nutzen, schießen sich Kaiser und Deistler ein. Zunächst sagen sie, dass diese sich relativ schnell einig gewesen seien, das Bad zu schließen. Aber dann wird der Ton schärfer. „Ich sag es dir ganz offen: Mir sind die vier Triathleten egal in Baunatal, – mir sind sie egal.“ Und: „Für vier Leute baue ich kein Schwimmbad.“

Und auch Grünen-Stadtverordneter Henry Richter wird aufs Korn genommen. Im Bürgermeisterwahlkampf habe Richter den dicken Max markiert und habe gesagt: „Ich sorge dafür, dass das Bad nicht geschlossen wird“. Bürgermeister sei er so aber nicht geworden.

Die Initiatoren

Inzwischen räumen die Initiatoren in einer Stellungnahme Fehler ein. „Mit unserem Podcast wollten wir in bewusst lockerer Atmosphäre über tagesaktuelle Dinge aus der Politik in Baunatal sprechen“, sagen Nils Deistler und Tim Kaiser gestern auf Anfrage der HNA. Und weiter: „Die Reaktionen auf unsere Beiträge zum Thema Siedlungsentwicklung und der Schließung des Sportbades haben uns klar gemacht, dass wir dabei Grenzen deutlich überschritten und mit unseren Äußerungen andere tief verletzt haben.“ Und: „Bei diesen Äußerungen sind buchstäblich die Pferde mit uns durchgegangen. Das tut uns sehr leid, und wir möchten uns dafür in aller Form bei den Vereinen, Initiativen und unserer eigenen Fraktion entschuldigen.“

Fraktionsvorsitzender

Teile der getroffenen Aussagen entsprächen ausdrücklich nicht der Position der Baunataler SPD, sagt Fraktionsvorsitzender Udo Rodenberg. „Für die teilweise verletzenden Äußerungen möchte ich mich als Fraktionsvorsitzender deshalb in aller Form entschuldigen.“

Und zu den Anspielungen Deistlers und Kaisers auf die Vereine sagt er: „Die SPD-Fraktion ist tief im Vereinswesen in Baunatal verwurzelt, unsere Mitglieder sind selbst ehrenamtlich engagiert, und wir schätzen die Arbeit der engagierten Mitglieder von Vereinen, Verbänden und Initiativen sehr.“

Rodenberg räumt indes ein, dass der Podcast auf Initiative „unserer beiden jüngsten Stadtverordneten“ entstanden sei und von diesen eigenverantwortlich betrieben wurde. Als direkte Konsequenz werde der Podcast eingestellt, kündigt der Fraktionschef an. „Und wie es langfristig weiter geht, ist sorgfältig zu diskutieren und später zu entscheiden.“

KSV Baunatal

Der KSV Baunatal, unter dessen Dach die Triathleten und Schwimmsportler trainieren, äußert sich am Montag zurückhaltend: „Auf den Podcast der beiden Politiker und ihrer Wortwahl möchten wir nicht eingehen“, sagt Vorstandsvorsitzender Uli Dickas. „Der KSV Baunatal wird seiner gesellschaftlichen Stellung gerecht und diskutiert seine Themen immer sach- und lösungsorientiert.“

Parlamentsvorsteher

Auch Stadtverordnetenvorsteher Reiner Heine (SPD) äußert sich ablehnend zu der umstrittenen Aufnahme im Netz. „Es hat eine Menge Wirbel gegeben“, so Heine. Er halte derartige Podcasts nicht für sinnvoll. „Da stellen sich mir die Nackenhaare hoch.“

Bürgermeisterin

„In einem Podcast-Beitrag haben sich zwei junge Stadtverordnete, die der SPD-Fraktion angehören, über die Situation des Sportbads geäußert“, erläutert Bürgermeisterin Manuela Strube (SPD). „Als Bürgermeisterin der Stadt Baunatal ist es nicht meine Aufgabe, mich zu politischen Statements einzelner Stadtverordneter zu äußern.“ Und inhaltlich? Ziel sei es, sagt sie, gemeinsam zu einer tragfähigen, zukunftsorientierten Lösung im Freizeitbad zu kommen. Dafür sei sie allen Beteiligten persönlich dankbar. „Insofern decken sich die Darstellung des Sachverhaltes und besonders die Art und Weise der Darstellung in dem betreffenden Podcast-Beitrag in keiner Weise mit den Erfahrungen aus den geführten Gesprächen.“

Grünen-Politiker

Der in der Folge angegriffene Grünen-Politiker Henry Richter sagt auf Anfrage: Es werde immer gesagt, als Politiker müsse man das aushalten, erläutert er. „Aber man muss nicht alles aushalten.“

Richter beklagt, „dass sich das Niveau aus den Parlamentssitzungen in dem Podcast widerspiegelt“. „Mittlerweile haben wir eine Ebene erreicht, die unter die Gürtellinie geht.“ (Sven Kühling)