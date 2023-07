Poller erhitzen die Gemüter in Baunatal

Von: Sven Kühling

Wollen, dass die Pfosten wieder entfernt werden: Fritz Krahl (links) und Wolfgang Ravior. Die Anwohner der Alfred-Nobel-Straße sagen, dass das Rathaus hier eigentlich eine „Verkehrsberuhigte Zone“ einrichten wollte. © Sven Kühling

Die Diskussion um die Verkehrsführung auf zwei Straßen im Leiselfeld sowie das damit verbundene Aufstellen von Verkehrszeichen und Sperrpfosten läuft bereits über drei Jahre, es könnte möglicherweise eine unendliche Geschichte werden. Zahlreiche Schreiben sind bereits zwischen Anwohnern der Alfred-Nobel-Straße und dem Rathaus hin und her gegangen. Ohne Ergebnis. So viel steht fest: Die Fronten sind verhärtet.

Baunatal – Die Anwohner, etwa Wolfgang Ravior, Fritz Krahl und Peter Machner, fordern vehement, dass der Zustand wieder hergestellt wird, wie er über Jahrzehnte aus Richtung Max-Planck-Straße war.

„Wir sind damit 35 Jahre hier durchgefahren“, sagt Fritz Krahl. Gemeinsam mit weiteren Anwohnern der Nobel-Straße steht er an zwei Pfosten, die die Durchfahrt von der Max-Planck-Straße auf die Alfred-Nobel-Straße jetzt unmöglich machen. „Die Müllabfuhr kommt hier auch nicht mehr durch“, sagen sie einhellig. Zunächst seien Schilder aufgestellt worden „Durchfahrt verboten für Fahrzeuge aller Art“ mit dem Zusatz „Anlieger frei“. Doch nach ersten Protesten der Anwohner habe die Stadt die Schilder wieder mit Müllsäcken verhängt. Nach mehreren Ortsterminen wurden sie ganz entfernt und letztendlich die Sperrpfosten aufgebaut.

Durch Fahrzeuge, die aufgrund der Sperrung in der Straße rangieren müssten, sei es mehrfach zu brenzligen Situationen gekommen, sagen die Anwohner. Die Schulkinder von der nahen Kästner-Schule liefen meist direkt auf der Straße. Gleich von mehreren Ortsterminen mit Vertretern aus dem Rathaus – unter anderem mit den Bürgermeisterinnen Silke Engler und Manuela Strube (beide SPD) – berichten die Anwohner. Engler habe im Sommer 2022 zugesagt, einen „Verkehrsberuhigten Bereich“ aus dem Straßenstück zu machen.

Die blauen Schilder (Spielstraße) habe sie „in drei Tagen“ durch den Bauhof aufstellen lassen wollen, berichten die Anwohner von dem Treffen. „Wenn wir die Schilder nicht vorrätig haben, dann dauert es sechs Wochen“, so sei die Aussage weiter gewesen. „Frau Engler hat versprochen, dass wir hier eine Verkehrsberuhigte Zone bekommen“, sagt Ravior.

Im Oktober – nach ihrem Wechsel zum Landkreis – seien überraschend dann die Sperrpfosten aufgestellt worden. Die damalige Bürgermeisterin wollen die Anwohner dennoch nicht kritisieren. Diese sei bei dem Termin gut vorbereitet gewesen. „Der Termin mit Engler war souverän“, so Peter Machner.

Bei einem Treffen mit der neuen Bürgermeisterin Strube sei es dann aber hoch her gegangen, ergänzt Ravior. Offenbar auch mit den Anwohnern der Max-Planck-Straße, die die Sperrung begrüßten. Auch Amtsleiter Roger Lutzi sei dabei gewesen – genauso wie schon bei dem Termin mit Silke Engler, berichten die Teilnehmer aus der Nobel-Straße. Der habe später gesagt, er könne sich an nichts mehr erinnern, so die Kritik der Anwohner.

Als Folge daraus hätten sie das Vertrauen in Zusagen aus dem Rathaus verloren. „Ob die zwei Pfosten bleiben, ist uns inzwischen egal“, betont Ravior. „Wir wollen respektiert werden.“ Fritz Krahl ergänzt noch: „Wir wollen gerecht behandelt werden.“

Die Stadt verweist auf Anfrage der HNA auf Antworten Strubes zu dem Sachverhalt, die sie kürzlich bereits auf Fragen von Edmund Borschel (Grüne) im Stadtparlament gegeben habe. Darin ging die Bürgermeisterin auf den Termin ihrer Vorgängerin ein: Die Beteiligten dieses Termins seien über die Inhalte, „dazu zählt auch die erwähnte mündliche Zusage von der damaligen Bürgermeisterin, unterschiedlicher Auffassung. Die Ergebnisse des Termins lassen sich aus heutiger Sicht nicht mehr zweifelsfrei nachvollziehen.“

Außerdem erteilte Strube der von den Anwohnern geforderten Einrichtung einer Spielstraße grundsätzlich eine Absage. Diese unterliege Voraussetzungen, die in der Straßenverkehrsordnung zu finden seien. Eine verpflichtende Voraussetzung sei die Einrichtung von Parkflächen für den ruhenden Verkehr. Eine Einrichtung von diesen Flächen sei aufgrund der geringen Breite der Max-Planck-Straße ausgeschlossen, so Strube.

Die damalige Bürgermeisterin Silke Engler (SPD) war auf Anfrage der HNA für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. (Sven Kühling)