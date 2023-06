Rathaus hält an Baugebiet fest: Nachfrage nach Wohnraum in Baunatal enorm groß

Von: Sven Kühling

Hier könnte gebaut werden: Auch diese Flächen unterhalb der Bahnlinie nördlich von Großenritte stehen zur Diskussion für die Entwicklung eines neuen Wohngebiets. © Sven Kühling

Nach Angaben der Rathausspitze ist Baunatal als Wohnstadt gefragt. Daher wolle die Stadt an den Plänen des neuen Baugebiets festhalten.

Baunatal – Die Nachfrage von Wohnungssuchenden im Baunataler Rathaus nach bezahlbaren Wohnungen, nach Grundstücken für junge Familien und nach kleineren Alternativen für ältere Menschen sei stark und täglich da, sagt Bürgermeisterin Manuela Strube. „Es ist richtig und wichtig, dass man hier vorsorgt“, betont sie. Gemeinsam mit Erstem Stadtrat Daniel Jung (beide SPD) erläuterte Strube jetzt in einem Pressegespräch im Rathaus den Hintergrund zur Entwicklung eines zusammenhängenden, neuen Wohngebietes für Baunatal. Geplant ist dies nördlich von Großenritte (HNA berichtete). Jetzt sollen die nächsten Schritte folgen.

Nach Angaben der Rathausspitze ist Baunatal als Wohnstadt gefragt. Die Kommune habe seit 2005 die Einwohnerzahl um 1000 steigern können, so Jung. Und das Interesse sei ungebrochen. „Wir haben einen massiven Wohnraumdruck.“

Baunataler Wohnraum sei gefragt

Zwar gebe es 170 Flächen innerörtlich in den sieben Baunataler Stadtteilen verteilt. Eine Befragung der Eigentümer habe allerdings ergeben, dass nur zwei von denen sich einen Verkauf eines Grundstücks vorstellen könnten. Nur durch ein ganzheitliches Siedlungskonzept, so Jung, könne man den Wohnungsmarkt entlasten.

Gemeinsam mit der Entwicklungsgesellschaft Deutsche Habitat (Deuhab) mit Sitz in Berlin will die Stadt rund 20 Hektar bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche nördlich von Großenritte als Wohngebiet ausweisen. Aspekte bei den Plänen seien etwa Themen wie Nahversorgung und Verkehr, so der Erste Stadtrat. Aber auch die Beeinträchtigung von Luftschneisen und Wasseradern – etwa der Lützel und der Leisel – würden derzeit untersucht. Genauso wie ein Nahverkehrsanschluss durch Verlängerung der Straßenbahnstrecke ab Großenritte.

Laut Strube hat es dazu bereits erste Gespräche mit dem NVV, der KVG und der Nachbargemeinde Schauenburg gegeben. „Wir haben einen Prüfauftrag bereits ins Rollen gebracht.“

Info-Markt zum Neubaugebiet an der Stadthalle

Grundsätzlich soll das Quartier möglichst verkehrsarm ausgerichtet werden. Strube könnte sich Anbieter für E-Bikes, E-Scooter und Carsharing vorstellen. „Oder ein Testgebiet für Autonomes Fahren“, ergänzt der Erste Stadtrat. Noch völlig unklar ist der genaue Zuschnitt des Wohngebietes. Laut Jung habe man verschiedene Varianten mit Gelände oberhalb und unterhalb der Gleise der Naumburger Kleinbahn im Blick. Entschieden sei noch nichts. Als nächster politischer Schritt stehe die Vergabe des Flächenankaufs an die Hessische Landgesellschaft (HLG) an.

Zudem soll es – eventuell am 22. Juli – einen Info-Markt zu dem Neubaugebiet in der Stadthalle geben. Dazu wolle man natürlich auch die Bürgerinitiative einladen, die sich bisher gegen das Vorhaben ausgesprochen hatte. „Alle Bürger sollen die Chance haben, sich zu informieren.“ (Sven Kühling)