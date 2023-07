Baunataler Rossmann zieht um

Von: Sven Kühling

Teilen

Bisheriger Standort: Rossmann betreibt seit vielen Jahren eine Filiale direkt am Baunataler Marktplatz. Die Sparkasse als Vermieter befindet sich bereits in Verhandlungen mit möglichen Nachfolgern. © Sven Kühling

Die Rossmann-Filiale in der Baunataler Innenstadt zieht um. Der Drogeriemarkt wird die Räume direkt am Marktplatz verlassen und in den benachbarten Herkules-Markt wechseln. Das bestätigt eine Sprecherin von Rossmann auf Anfrage.

Baunatal – Die neue Rossmann-Filiale belegt im Herkules künftig die Fläche des ehemaligen Sportgeschäftes Sport-Treff. Dieser ist nach 30 Jahren Zugehörigkeit aus dem Markt ausgezogen. Laut Rossmann stehen 620 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Wann der Laden genau eröffne, stehe noch nicht fest, so die Sprecherin weiter. Das hänge von weiteren Faktoren ab, „wie zum Beispiel der Erteilung der Baugenehmigung für die anstehenden Umbauarbeiten“. Geplant sei eine Eröffnung im ersten oder zweiten Quartal 2024. Die neue Fläche biete genug Platz, „um unseren Kundinnen und Kunden in Baunatal ein breites Sortiment präsentieren zu können“.

Wir wollen die Attraktivität in der Baunataler Innenstadt weiter stärken“, sagt Florian Kramm, Geschäftsführer der Edeka Hessenring in Melsungen, die die Flächen im Herkules-Markt vermietet.

Den Auszug des Sportgeschäftes sieht Kramm als Folge des zunehmenden Online-Handels im Sportartikel-Sektor. Mittlerweile sei auch das frühere Vereinsgeschäft weg vom Sportfachmarkt hin zum Online-Geschäft zu beobachten. Außerdem müssten Sportgeschäfte immer mehr Mode anbieten, so Kramm. „Es geht nicht mehr um Tennisschläger und Fußballschuhe.“

Die Ansiedlung von Rossmann sieht der Edeka-Geschäftsführer sehr positiv. „Wir glauben an Drogerie“, sagt er. Dieser Bereich werde noch über viele Jahr nicht ins Netz abwandern. Von der Schließung des Sport-Treffs sind laut Kramm drei Mitarbeiter betroffen. Edeka habe allen eine neue Stelle angeboten.

Und was geschieht mit der alten Ladenfläche am Marktplatz nach dem Auszug von Rossmann? Dazu Nicola Mütterthies von der Kasseler Sparkasse, die Vermieter des Geschäftes ist: „Aktuell befinden wir uns mit potenziellen Interessenten in Verhandlung für die Nachnutzung unserer Fläche am Marktplatz.“ (Sven Kühling)