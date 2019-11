Schaub posthum zum Ehrenbürgermeister ernannt

Baunatal – Bürgernah, freundlich, verbindlich, ein Freund, ein Macher, gestalterisch tätig über Parteigrenzen hinweg. So beschrieben die Fraktionsvorsitzenden im Baunataler Parlament den früheren Bürgermeister Manfred Schaub.

Schaub war am 20. Mai 2018 nach 13 Jahren Amtszeit unerwartet im Alter von 60 Jahren gestorben. Am Montag ernannte ihn die Stadtverordnetenversammlung einstimmig posthum zum Ehrenbürger und zum Ehrenbürgermeister. Der Antrag für diese Auszeichnung – und das wäre sicherlich im Sinne Schaubs gewesen – kam gemeinsam von allen vier Fraktionen.

„Das Ehrenbürgerrecht ist die höchste Auszeichnung, die die Stadt zu vergeben hat“, betonte SPD-Fraktionschef Reiner Heine. „Und wenn diese höchste Auszeichnung jemand uneingeschränkt verdient hat, dann ist dies posthum Manfred Schaub.“

Der Tod Schaubs sei für ihn persönlich weiterhin eine Tragödie, sagte Sebastian Stüssel, Fraktionsvorsitzender der CDU. „Mit dem Tod eines Menschen verliert man vieles, aber nie die gemeinsame Zeit mit ihm“, sagte er weiter.

Grünen-Fraktionschef Edmund Borschel erinnerte an die Art Schaubs, der bei Terminen, so habe er manchmal den Eindruck gehabt, „fast alle persönlich mit Namen kannte oder sogar per Du begrüßte“. „Er war in der Tat der erste Bürger unserer Stadt.“ FDP-Mann Dr. Rainer Oswald bezeichnete den SPD-Politiker als „jemand, der für die Sache brannte“. Besonders beeindruckt habe ihn dessen direkte Ansprache und das Anliegen, im Parlament „einen gemeinsamen Geist zu verbreiten“.

Aber auch Anlässe zum Schmunzeln lieferten die Redner. Schon morgens um sechs sei Manfred Schaub oft im Rathaus gewesen, hieß es. „Wenn man um halb sieben anrief, dann meldete er sich persönlich am Telefon mit seiner markanten Stimme: Schaub!“

Edmund Borschel berichtete, dass der Inhaber der Fußball-A-Trainer-Lizenz von Werder-Manager und Freund Willi Lemke zum Bundesligisten „als Macher“ nach Bremen geholt werden sollte. „Manfred entschied sich aber für seine Heimatstadt.“ Die jetzige Bürgermeisterin Silke Engler erzählte passend dazu, dass montags im Büro immer sämtliche Fußballergebnisse durchgesprochen wurden. „Er wusste, wer welches Tor geschossen hat – egal in welcher Liga.“

Die Stadtverordnetensitzung mit dem einzigen Tagesordnungspunkt, der Ehrung Manfred Schaubs, verfolgten einige Zuhörer im Saal, dabei auch eine Reihe von Ehrenbürgern, darunter etwa der frühere Bürgermeister Baunatals Heinz Grenacher und die ehemaligen Ersten Stadträte Hans-Peter Josten und Ernst Mirbach. Die Urkunden für die Ernennung zum Ehrenbürger und zum Ehrenbürgermeister nahm Schaubs Ehefrau Ute Wiesner entgegen.