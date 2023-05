120 Fahrzeuge starteten bei der ADAC Oldtimerfahrt in Baunatal

Von: Lutz Herzog

Teilen

Oldtimer mit Holzchassis: Ulrich Zöller (rechts) und Patrick Kroh sind seit 17 Jahren ein eingespieltes Team. © Lutz Herzog

Baunatal – Der Wettergott scheint Oldtimerliebhaber zu sein, denn bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen machten sich rund 120 Teilnehmer am Wochenende mit ihren Fahrzeugen von der Rundsporthalle in Baunatal auf die Strecke nach Wildungen.

Viel zu tun vor dem Start hatte deshalb auch Dieter Norwig, ehemaliger Rallye-Hessenmeister, der mit Mikrofon, Karte und Hut als Streckensprecher fungierte, gute Laune bereitete, und sich um den reibungslosen Verlauf der 26. Internationalen ADAC Oldtimerfahrt kümmerte. Viele Fragen gab es noch zu beantworten. Wo muss hier abgebogen werden? Auf welche Schilder muss geachtet werden? Wo kann man tanken?

Aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland kamen die Oldtimerfreunde nach Baunatal. Nicht ganz so weit hatten es Ulrich Zöller aus Ahnatal und sein Beifahrer Patrick Kroh. Beide sind seit 17 Jahren ein eingespieltes Team und vier Mal im Jahr unterwegs zu einem Oldtimertreffen oder einer Ausfahrt.

Zöllers Prunkstück ist ein Chevrolet AD Sport Roadster, Baujahr 1930. Die Motordaten sprechen für sich: Der Hubraum von 3,2 Liter entlockt der Sechszylindermaschine stolze 50 Pferdestärken. „Heute ließen sich aus dem Motor einige PS mehr zaubern“, sagt Zöller.

Das Chassis des Wagens besteht aus einer Holzkonstruktion, erkennbar auch an den Innenseiten der Türen. Den Kaufpreis möchte der Besitzer lieber nicht nennen, aber einen Betrag nennt er doch: „Ich habe bisher rund 20 000 Euro in den Wagen gesteckt. Der größte Betrag ist dabei für eine Austauschmaschine drauf gegangen, aber es sollte wieder so sein, wie das Original.“

Zahlreiche Besucher hatten sich vor dem Start der ADAC Oldtimerfahrt eingefunden, gingen die langen Reihen auf dem Parkplatz entlang und bewunderten die verschiedenen Modelle. Ein etwas unscheinbar aussehendes Fahrzeug stach neben Mercedes, Porsche, VW, BMW, Triumph, Fiat und anderen Marken heraus: Ein DDR Trabant, Baujahr 1986 als Polizeiauto. Mit 26 PS und Zweizylindermotor ging es damals auf Verbrecherjagd. (Lutz Herzog)

Schicke und wertvolle Wagen: Aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland kamen die Oldtimerfreunde am Wochenende nach Baunatal. © Lutz Herzog