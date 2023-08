Sie steuern vom Boden alles, was fliegt: Baunataler Modellflug-Gruppe wird 50

Baunataler Verein sucht Nachwuchs

+ © Peter Dilling Beeindruckende Flugzeugflotte: Werner Rott (von links), Erich Sauer, Christian Völker (mit Sohn Marlon, vier Jahre alt) und sein Vater Peter Völker präsentieren nur einige Modelle des Vereins. Wer tief in das Hobby einsteigt, lernt viel über Metall- und Holzbau, Elektrotechnik und das Programmieren. © Peter Dilling

Wer sich heute dem Hobby Modellflug widmet, der hat es einfacher als noch vor 50 Jahren. Das wissen die Modellflugbegeisterten des Baunataler Vereins – und blicken zurück.

Baunatal – Wenn Werner Rott mit der Fernsteuerung die Elektromotoren seines Eigenbaus einer Dornier DO 228 startet, erzeugen die beiden Propeller heftigen Wind. Beeindruckende 3,40 Meter Spannweite hat der gelb-blau-rote Vogel, der fast 20 Kilo auf die Waage bringt. Seine im Rumpf verborgenen Akkus versorgen die zusammen sechs Kilowatt Leistung bringenden Motoren mit elektrischem Strom. Das verleiht dem schweren Flugzeug genügend Schub zum Abheben.

Rotts Modell, das er nach den Bauplänen eines viel kleineren Modells entworfen hat, ist eines der Flaggschiffe der Flotte der Modellfluggruppe Baunatal, deren zweiter Vorsitzender Rott ist. Seit 50 Jahren dirigieren die Tüftler und Bastler des Vereins auf ihrem Flugplatz zwischen dem Reiterhof Großenritte nahe der Lützel und dem Radweg nach Elgershausen vom Boden aus mit den Joysticks ihrer Fernsteuerung alles, was fliegt: Verbrenner- und Elektroflieger, Segelflugzeuge, Hubschrauber und auch Drohnen.

Der inzwischen verstorbene Klaus-Dieter Jasper habe damals die Idee gehabt, einen Verein für Modellflugbegeisterte aus der Taufe zu heben, erzählt Erich Sauer, der ebenfalls Gründungsmitglied ist. Jasper machte dann an der Rostocker Straße ein Modellbaugeschäft auf. Das Geschäft arbeite heute noch eng mit der Modellbaugruppe zusammen und gebe Rat suchenden Neueinsteigern den Tipp, mal auf dem Flugplatz vorbeizuschauen, sagt Sauer.

80 Mitglieder hat der Verein, aber nur gut zwei Dutzend im Alter von 30 bis 85 Jahren gehen aktiv noch dem Hobby nach. „Wir würden hier gern mehr junge Leute sehen“, erklärt Sauer.

Früher – zu den Hochzeiten des Vereins – war das noch kein Problem. Von den Anfangsjahren bis in die 2000er hinein hatte die Modellbaugruppe eine rührige Jugendgruppe. Sogar Kunstflug-Wettbewerbe wurden organisiert, die Jugendlichen fuhren zu Modellflug-Freizeiten. Es habe eine Zusammenarbeit mit der Theodor-Heuß-Schule gegeben, diese habe – in ihrem inzwischen abgerissenen Altbau – einen Bastelraum mit dem nötigen Zubehör zur Verfügung gestellt, erzählt Christian Völker. Er war damals auch in dieser Jugendgruppe. Sein Vater Peter Völker ist seit Jahrzehnten aktives Mitglied im Verein. Die Nachwuchsarbeit schlief ein, als die Betreuer Günter Hesse und Hans Meister aufhörten. „Vor drei oder vier Jahren haben wir noch einen Anlauf unternommen, aber das ging schief“, berichtet Sauer. Es gebe heute zu viele andere Angebote für Jugendliche und es sei schwierig, Freiwillige für eine Jugendgruppe zu finden.

Dabei ist der Einstieg in das Modellflug-Hobby heute wohl viel einfacher und interessanter als vor 50 Jahren, es gibt viele Modelle auf dem Markt, die man auch ohne große Bastelkünste flugfertig machen kann. „Damals sind wir mit den Segelflugzeugen an einer langen Schnur gegen den Wind gelaufen. Eine Fernsteuerung gab es noch nicht“, erzählt Sauer. Heute demonstriert Peter Völker wie der Start mit einem Segler, der Schub von einem Elektromotor bekommt, viel einfacher geht. Der Umgang mit der Fernsteuerung werde durch moderne Technik erleichtert, sagt Rott. Der erfahrene Modellpilot könne zwischendurch das Steuer seines Schülers übernehmen.

„Ich empfehle jedem, mit einem Schaumstoffmodell anzufangen“, erklärt Rott. Denn häufig zahle man bei den ersten Flugversuchen Lehrgeld. „Ein Tag, an dem alles heile bleibt, ist ein guter Tag“, ergänzt Sauer. Beide ermuntern Neueinsteiger, beispielsweise Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern, bei gutem Wetter am Wochenende – auch mal unter der Woche – auf dem Flugplatz vorbeizuschauen. Er helfe gern bei den ersten Flugversuchen, sagt Rott.