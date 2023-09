Sie wollen bei VW in Kassel durchstarten

Von: Sven Kühling

Ausbildungsstart am 1. September: Die Offiziellen von Werkleitung, Betriebsrat und Akademie (rechts) begrüßten die neuen Azubis im VW-Werk. © Sven Kühling

169 junge Frauen und Männer haben Ausbildung begonnen

Kassel/Baunatal – 169 junge Frauen und Männer haben am Freitag eine Ausbildung im VW-Werk Kassel in Baunatal begonnen. Der zweitgrößte deutsche VW-Standort bildet in insgesamt 12 Berufen aus – vom Elektroniker für Automatisierungstechnik über die Fachkraft für Lagerlogistik bis zu den Kaufleuten für Digitalisierungsmanagement. 47 Frauen und 122 Männer sind laut Akademieleiter Jens Dembowski am Start. Erstmalig sei in der Gießerei eine weibliche Auszubildende dabei.

Überhaupt ist die Quote der Frauen jüngst angestiegen. Bei den Zerspanern beispielsweise sind inzwischen vier von 12 neuen Azubis weiblich. Bei den IT-Systemelektronikern gibt es fünf Frauen unter den 13 Neustartern.

Besonders ist auch der Weg von Lilly Müßeler. Die 16-Jährige ist extra für ihre Ausbildung von Mönchengladbach nach Baunatal-Altenritte umgezogen. Auch ihre Eltern und ihr jüngerer Bruder, so berichtet sie am Freitag, seien mit nach Nordhessen gegangen. „Ich bin sehr stolz darauf“, sagt die angehende Elektronikerin für Automatisierungstechnik. „Das ist einzigartig“, betont auch Jens Dembowski. Der Mut der Eltern sei bewundernswert. „Das ist ganz toll.“

Zusätzlich zu den Azubis haben zum 1. September auch 12 Studenten im Praxisverbund ihr Studium begonnen. Sie belegen die Fachrichtungen Elektrotechnik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftswissenschaften. Parallel werden sie in einem der Berufe im Werk ausgebildet. sok

Jetzt schon können sich junge Leute für eine Ausbildung mit Start zum 1. September 2024 bewerben. Und zwar unter: vw-karriere.de