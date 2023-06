Mehrheit für Abriss: Parlament besiegelt Aus für Baunataler Sportbad

Von: Sven Kühling

Historischer Blick zurück: Die Schwimmer der SG ACT Baunatal bereiten sich 2005 im Sportbad auf die Deutsche Meisterschaft vor. Trainer Thomas Rother bespricht mit Marc Kopp (von links) Manuel Lohr, Annika Mehlhorn und Lisa Heintzemann das Training. Archiv © Andreas Fischer/nh

Lange haben die Baunataler über die Zukunft des Sportbades im Aqua-Park diskutiert – jetzt hat sich das Stadtparlament mehrheitlich für die endgültige Schließung entschieden.

Baunatal – Das Sportbad im Baunataler Aqua-Park wird endgültig geschlossen. Das hat die Stadtverordnetenversammlung am Montag mit großer Mehrheit entschieden. SPD, CDU, FDP und drei Vertreter der Grünen stimmten für die Schließung der Anlage im Aqua-Park, drei Grüne votierten dagegen.

Seit Monaten war in der Sportstadt über das drohende Aus des maroden Sportbades diskutiert worden. Immer höhere Millionenbeträge kursierten in Aussicht auf eine Sanierung beziehungsweise einen Neubau. Die schwimmsporttreibenden Vereine lehnten nach mehreren Gesprächen mit Politik und Verwaltung jedenfalls die Übernahme in Eigenregie ab.

Jetzt ist es amtlich: Das aus dem Jahr 1992 stammende 50-Meter-Becken, in dem Rettungsschwimmer, Schulklassen, und deutsche Spitzensportler trainierten, samt der riesigen Rolltore, die das Bad besonders und im Sommer zum Freibad machten, soll abgerissen werden. Möglicherweise kommt an die Stelle ein Naturerlebnisbecken – also eine Art Freibad.

Aus für Baunataler Sportbad: „Natürlich ist diese Entscheidung nicht schön“

Diese Variante soll laut Beschluss zunächst geprüft werden. Ebenso geprüft wird nach einstimmiger Annahme eines Grünen-Antrages, ob das Bad zumindest für diese Sommersaison letztmalig als Freibad öffnet.

Während vor drei Jahren, als es schonmal um die Zukunft des Sportbades ging, zahlreiche Vereinsvertreter samt Schwimmernachwuchs mit Transparenten vor und im Sitzungssaal der Stadthalle gegen Schließungspläne demonstrierten, blieb es diesmal im Stadtverordnetensaal ruhig.

Lediglich die politischen Kräfte von SPD, CDU und FDP auf der einen Seite und Teile der Grünen auf der anderen beharkten sich. „Natürlich ist diese Entscheidung nicht schön“, sagte zunächst SPD-Fraktionsvorsitzender Udo Rodenberg. Die zu erwartenden Kosten für eine Sanierung der Anlage seien immer weiter in die Höhe geschnellt. Rodenberg ging von einer Marke „jenseits der 20 Millionen Euro“ aus. „Letztendlich ist der Schließungsbeschluss unumgänglich.“

Als „Bündnis pro Sportbad“ hatten sich die Schwimmvereine in der vergangenen Woche in einer Presserklärung geäußert. „In drei Jahrzehnten des Sportbades war der Schwimmsport in Baunatal/Nordhessen bis auf Bundes- und Weltniveau angekommen“, hieß es da etwa.

Baunatal: „Bündnis pro Sportbad“ kritisiert Entscheidung

Auch kritisierte das Bündnis Darstellungen von Bürgermeisterin Manuela Strube (SPD) und Ausschussvorsitzendem Andreas Mock (CDU) aus dem Haupt- und Finazausschuss, dass die Vereine nicht weiter an einer Übernahme des Bades interessiert gewesen seien.

Es könne niemals angenommen werden, dass die Vereine der geplanten Schließung zugestimmt hätten, so das Bündnis in der Mitteilung. Mock und CDU-Fraktionschef Sebastian Stüssel traten dem am Montag vehement entgegen. Die Vereinsvertreter seien bei allen Gesprächen dabei gewesen, sagten die Christdemokraten. Stüssel: „Es gibt Protokolle, von den Vereinsvertretern unterschrieben.“ Tenor sei bei den Vereinen gewesen: „Bitte macht das Schwimmbad zu – eher früher als später.“

Henry Richter (Grüne) bedauerte, „dass es heute so kommen muss“. Aber auch er wunderte sich: „Vor drei Jahren ging ein Aufschrei durch Baunatal. Warum ist das heute anders?“ Er warf dem Rathaus vor, „nicht ein einziges Konzept geprüft oder vorgestellt zu haben“.

Und auch Fraktionskollege Lothar Rost zog das Fazit: „In den letzten zehn Jahren hat mir der ernsthafte Wille zum Erhalt des Sportbades von der Verwaltung und den anderen drei Parteien gefehlt.“ Während Florian Pfeifer aus derselben Fraktion einräumte: In Anbetracht der finanziellen Situation der Stadt sei die Schließung ökonomisch und ökologisch richtig. (Sven Kühling)