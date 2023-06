Baunataler Sportbad steht vor dem Aus

Von: Sven Kühling

Soll umgestaltet werden: Geht man nach den Beschlüssen aus dem Haupt- und Finanzausschuss wird das Sportbad im Aqua-Park (rechts) abgerissen. An die Stelle soll später einmal ein Naturerlebnisbad kommen. © Thomas Prall

Das Sportbad im Aqua-Park in Baunatal wird wohl endgültig geschlossen. Eine breite politische Mehrheit sprach sich am Mittwoch im Haupt- und Finanzausschuss jedenfalls für diesen Schritt aus. Am 26. Juni wird abschließend die Stadtverordnetenversammlung entscheiden.

Baunatal – Nach dem eindeutigen Votum im Ausschuss ist es wahrscheinlich, dass die aus 1992 stammende marode Wettkampfstätte nach der vorübergehende Pause durch die Energiekrise endgültig nicht mehr öffnet, letztendlich sogar abgerissen wird. Über 30 Jahre übten und trainierten hunderte Schwimmsportler, Rettungsschwimmer, Taucher und Schüler hinter den riesigen, verglasten Rolltoren. Bei geöffneten Toren wandelte sich die Sportanlage im Sommer zum Baunataler Freibad.

Im Ausschuss stimmten SPD, CDU und FDP für die Schließung, von den Grünen votierte ein Vertreter dagegen, einer enthielt sich.

In den vergangenen Wochen war in der VW-Stadt viel über die Zukunft des Sportbades diskutiert worden. Es habe insgesamt vier Gespräche mit den Vereinen gegeben, berichtete Bürgermeisterin Manuela Strube (SPD). Teilweise seien Vertreter der Fraktionen mit dabei gewesen.

Letztendlich sei die geplante Übernahme des Bades durch die schwimmsporttreibenden Vereine, wie im Haushalt angedacht, nicht zustande gekommen, so Strube. „Die Gespräche waren aber alle sehr konstruktiv und von Sachlichlkeit geprägt“, sagte sie. Von früheren Proteststürmen der Funktionäre wohl keine Spur mehr. „Die Vereine konnten sich nicht vorstellen, das Sportbad in diesem Zustand zu übernehmen, sagte Strube. „Da war man sich nach 30 Minuten einig.“

Blick in die Zukunft

In der Sitzung am Mittwoch brachte die Mehrheit noch drei Punkte eines gemeinsamen Antrages von SPD, CDU und FDP mit Blick in die Zukunft auf den Weg:

So sollen künftig die Kosten für bis zu sieben Wettkämpfe der Vereine im Kasseler Auebad von der Stadt Baunatal übernommen werden.

Zudem sollen Badbesucher die Möglichkeit bekommen, auch andere Bäder der Region mit der selben Eintrittskarte zu besuchen – etwa in Kassel, Vellmar oder Niestetal. Geprüft werde die Einführung einer Verbundkarte, heißt es.

Und wie geht es mit der Fläche im Aqua-Park nach einem Abriss des Sportbades weiter? Nach Vorstellung der Parlamentarier könnte Baunatal mit dem Verschwinden des Gebäudes eine Art Freibad bekommen, in Form eines Naturerlebnisbades – wie twa in Gudensberg. Als Einschränkung steht im Beschluss: „Sobald es die finanziellen Mittel der Stadt erlauben.“

Grüne außen vor

Vorübergehend war in der Diskussion im Ausschuss sogar eine Beteiligung der Grünen am Antrag der anderen Fraktionen möglich – das hatte es seit längerer Zeit nicht mehr gegeben. Doch die drei Initiatoren zogen ihr Angebot nach einer Sitzungsunterbrechung zurück, weil sie erstens ausufernde Zusatzwünsche der Umweltpartei und zweitens ein nicht eindeutiges Abstimmungsverhalten zum Grundsatzbeschluss zur Schließung befürchteten. „Dann ziehen wir unser Angebot an die Grünen zurück“, brachte es SPD-Fraktionschef Udo Rodenberg auf den Punkt. Grünen-Fraktionsvorsitzender Edmund Borschel erklärte ein diffuses Abstimmungsverhalten in der eigenen Fraktion so: Einige stünden bei den Vereinen im Wort, nicht für eine Schließung zu stimmen.

Ausschussvorsitzender Andreas Mock (CDU) erläuterte die Folgen der Entscheidungen zusammengefasst so: Die Schüler brauchten das Sportbad offensichtlich nicht, weil sie im Freizeitbad untergekommen sind. Auch die Vereine brauchten es nicht. „Der Protest der Vereine sei im Lauf der Zeit weggebrochen, sagte Mock. Gekniffen seien allerdings vorerst die Bürger, die nun kein Freibad mehr hätten. „Da überlegen wir aber ein Konzept.“ (Sven Kühling)