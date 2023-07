Stadt Baunatal ehrt 60 verdiente Sportler – Melanie Schönewald mit Gold ausgezeichnet

Von: Sascha Hoffmann

Teilen

Sorgten als Showact für Begeisterungsstürme: die Damen und Herren von Rocket Cheer des KSV Baunatal. © Hoffmann, Sascha

Die Stadt Baunatal zeichnete 60 Sportler aus. Der Dank gelte dabei aber nicht nur den Sportlern, sondern mit Vereinsvorständen, Abteilungsleitern und Trainern.

Baunatal – Dass es, wie Manuela Strube selbst sagt, in ihrem Amt als Bürgermeisterin eine der schönsten Aufgaben ist, herausragende Sportler der Stadt für ihre Leistungen zu würdigen, konnte man ihr kürzlich in der Stadthalle förmlich ansehen.

Mit den 60 ausgezeichneten Sportlern strahlte sie da um die Wette, verteilte Urkunden, Plaketten und Blumen wie am Fließband und erinnerte an herausragende sportliche Leistungen. „Damit haben Sie nicht nur sich selbst und ihren Vereinen eine Ehre gemacht, sondern auch uns als Stadt Baunatal“, so Strube, die sich stolz und glücklich zeigte, dass „jeder Einzelne mit den jeweiligen Erfolgen in Hessen, in Deutschland und auch weltweit als Botschafter den Namen unserer Stadt weit über die Stadtgrenzen hinausgetragen hat“.

Der Dank gelte dabei aber nicht nur den Sportlern, sondern mit Vereinsvorständen, Abteilungsleitern, Trainern, Betreuern, Kampfrichtern, Platzwarten und sonstigen Helfern auch den vielen helfenden Händen hinter den Siegertreppchen. Strube: „Ihr Einsatz ist alles andere als selbstverständlich, dafür ein herzliches Dankeschön.“

Vertreter der örtlichen Kulturvereine, -gruppen und -institutionen freuten sich gemeinsam mit Bürgermeisterin Manuela Strube über insgesamt rund 90 000 Euro Kulturförderung. © Sascha Hoffmann

Besonderheit in diesem Jahr: Unter den Ausgezeichneten fand sich mit Melanie Schönewald von der Feuerwehr Großenritte erstmals auch eine Feuerwehrfrau. Als erfolgreichste deutsche Teilnehmerin bei den Weltmeisterschaften der Feuerwehrwettkämpfe in Amerika erhielt sie für zwei Weltmeister- und drei Vize-Weltmeistertitel die Sportplakette in Gold. Über die Sportplakette in Silber für besondere Verdienste auf dem Gebiet des Sports freuten sich Vera Wollrath und Jochen Soose, beide vom TSV 1896 Guntershausen und seit rund zwei Jahrzehnte engagiert.

„Das ist eine besondere Anerkennung wert“, so Strube, die nicht nur Urkunden und Plaketten mit zur Feier in die Stadthalle gebracht hatte, sondern auch jede Menge Geld für die über 14 000 Baunataler, die in den örtlichen Vereinen aktiv sind. Kein anderer Freizeitbereich hat laut Strube dabei eine solch hohe Anhängerschaft wie der Sport, gefolgt von der Kultur. Auch wenn der Gürtel in der aktuellen Zeit enger geschnallt werden müsse, solle es mit der Vereinsförderung in Baunatal weitergehen.

Für zwei Jahrzehnte im Dienste des Sports ausgezeichnet: Vera Wollrath und Jochen Soose. © Hoffmann, Sascha

Rund 225 000 Euro als direkte Förderung verteilte die Rathauschefin an die heimischen Vereine, rund 90 000 Euro Kulturförderung und rund 135 000 Euro Sportförderung. Die Freude darüber sah man am Ende nicht nur der Bürgermeisterin, sondern auch den Mitgliedern der Baunataler Vereine an, die gemeinsam um die Wette strahlten. (Sascha Hoffmann)