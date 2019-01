Streit im Drogenmilieu eskaliert - Polizei stellt Kokain und Bargeld sicher

Eine nicht unerhebliche Menge Kokain und mehrere tausend Euro Bargeld hat die Polizei in Baunatal sichergestellt.

Nach Angaben der Polizei hatten besorgte Bürger am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr einen Notruf bei der Kasseler Polizei abgesetzt. Sie gaben an, in Altenbauna in der Straße „Am Goldacker“ Zeugen einer Schlägerei geworden zu sein, bei der möglicherweise auch Waffen im Spiel waren. Die Täter und auch das vermeintliche Opfer sollen anschließend gemeinsam in einem Auto weggefahren sein.

Ein schwarzer Daimler konnte kurze Zeit später durch eine Zivilstreife in der nahegelegenen Birkenallee gestoppt werden. Im Auto saßen die drei mutmaßlichen Schläger. Außerdem konnten die Beamten bei den weiteren Ermittlungen in einem anderen Fahrzeug der Männer eine nicht unerhebliche Menge Kokain sowie eine größere Menge Bargeld auffinden.

Ein 19-Jähriger aus Kassel muss sich deshalb neben der Körperverletzung jetzt auch wegen illegalen Handels mit Kokain und des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Streit unter Bekannten im Drogenmilieu

Alle Beteiligten, zwei 24-jährige Kasseler, der 19-Jährige und das mutmaßliche Opfer, ein 25-jähriger Baunataler, wurden festgenommen. Auf dem Polizeirevier machte der 25-Jährige, das vermeintliche Opfer, jedoch keine Angaben. Wie sich herausstellte, hatte es sich bei der Auseinandersetzung um einen Streit unter Bekannten im Drogenmilieu gehandelt.

Eine weitere Zivilstreife fand während der Fahndung das Autos des 19-Jährigen in der Dachsbergstraße. Da sich die mutmaßlichen Täter laut Zeugenangaben während des Vorfalls auch an diesem Fahrzeug aufgehalten haben sollen, durchsuchten die Beamten den Wagen nach den vermeintlichen Waffen. Dort fanden die Beamten stattdessen 26 Gramm Kokain und 5000 Euro. Da der 19-Jährige von den Zeugen zudem am Steuer des Autos gesehen worden war, wurde ein weiteres Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss gegen ihn eingeleitet.

Am Donnerstag meldete sich dann ein Anwohner aus der nahegelegenen Straße „Am Sonnenhang“. Er hatte von seinem Fenster aus auf dem Dach eines Carports ein Paket liegen sehen, welches dort am Vortag noch nicht gelegen haben soll. Bei dem Inhalt des Paketes handelte es sich um etwa 75 Gramm Kokain. Nach der Einschätzung der Kasseler Kripo dürfte dieser Fund im Zusammenhang mit den Vorkommnissen am Vortag stehen. Vermutlich war es dort von einem der Beteiligten auf der Flucht entsorgt worden. Um die genaue Herkunft zu klären, hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise.

Hinweise: Kasseler Polizei, 0561/9100