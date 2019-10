Tag der Technik: VW-Ingenieure sind auch Detektive

Blick in die Mechatronik : Ingenieur Sebastian Reuber zeigt den Schülern Saskia Zulauf und Stephen Köberich ein Bauteil, das die Qualitätsicherung bei VW untersucht hat. Die anderen Teilnehmer des Tages der Technik schauen sich die in Baunatal gefertigten Karosserieteile an.

Mit Elektronenmikroskop und Computer-Tomograf begeben sich VW-Ingenieure auf die Suche nach Schäden und Verschmutzungen in elektronischen und mechanischen Bauteilen von Autos.

Am Tag der Technik im VW-Werk machten die Experten auf ihren Berufszweig aufmerksam. An mehreren Stationen stellten sie über 100 Schülern aus der Region ihre Berufe vor – von der Entwicklung von Abgasanlagen und Elektroantrieben bis zum Einsatz von Robotertechnik im Automobilbau.

Mit der Veranstaltung wollten der Verband der Elektrotechnik (VDE), der Verein Deutscher Ingenieure (VDI), die Uni Kassel sowie zahlreiche Firmen – darunter eben auch VW – auf die Karrierechancen aufmerksam machen. Gesucht werden junge Frauen und Männer, die sich für Technik begeistern. Und davon gab es an diesem Tag jede Mange zu sehen und anzufassen.

Der Wandel in der Autoindustrie vom Verbrennungsmotor zur E-Mobilität beispielsweise sei nur „mit extrem gutem Fachpersonal“ möglich, sagte Christina Simon von den Verbänden VDI und VDE. Sie arbeitet ebenfalls bei VW in Baunatal. „Wir brauchen neue Ideen und neue Themen“, sagte sie. Wegen des demografischen Wandels benötige die Branche dringend den Nachwuchs. Vor allem weibliche Ingennieure seien gefragt, so Simon weiter. „Die Frauenquote ist nämlich noch gering.“

400 Schüler zu Besuch

Saskia Zulauf vom Schwal-Gymnasium in Treysa ist jedenfalls interessiert. „Ich würde gerne Elektrotechnik studieren“, sagte die 16-Jährige Schülerin. Sie habe bei VW besonders beeindruckt zu sehen, wie die neuen Elektromotoren gebaut werden. Auch Stephen Köberich vom Lichtenberg-Gymnasium des Landkreises Kassel ist an einer derartigen Ausbildung oder einem Studium interessiert. Allerdings habe er noch „keine Ahnung“, was er genau machen werde, sagte der 16-Jährige. „Aber auf jeden Fall was Technisches.“ Köberich hat bereits einen Kontakt zu Volkswagen geknüpft. Schon vor zwei Jahren habe er ein Praktikum bei dem Autobauer in Baunatal absolviert.

Am Nachmittag besuchten die insgesamt über 400 Schüler dann im zweiten Teile des Technik-Tages die Uni Kassel. Unter anderem wurden die Labore im AVZ an der Heinrich-Plett-Straße und am Holländischen Platz sowie der Ingenieurschule an der Wilhelmshöher Allee unter die Lupe genommen.

Vorgestellt wurden zudem in Fachvorträgen die Studiengänge Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau und Fahrzeugtechnik sowie Natur- und Nanostrukturwissenschaften.

Lob für die Initiative kam auch von Arbeitnehmerseite, etwa vom VW-Betriebsrat in Baunatal. „Das Format Tag der Technik ist genau das richtige, technikbegeisterten Jugendlichen einen Einblick auf unsere spannenden Ingenieursberufe bei Volkswagen zu geben. Besonders hat mich die Teilnahme der jungen Frauen gefreut“, betonte Betriebsratschef Carsten Bätzold.