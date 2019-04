Unbekannte stehlen Audi und VW aus Autohaus in Baunatal

Bei einem Einbruch in ein Autohaus in Baunatal in der Nacht zu Samstag haben bislang unbekannte Täter zwei Autos gestohlen.

Bei einem Einbruch in ein Autohaus in Baunatal in der Nacht zu Samstag haben bislang unbekannte Täter einen sowie einen schwarzen VW Golf Sportsvan (Wert: circa 35 000 Euro) erbeutet. Die Täter hatten nach Angaben der Polizei zuvor in dem Gebäude einen Tresor gewaltsam geöffnet und waren so an die Fahrzeugschlüssel für den blauen Audi Q 5 im Wert von circa 50.000 Euro und den schwarzen VW Golf Sportsvan im Wert von circa 35.000 Euro gelangt, mit denen sie die beiden Autos anschließend vom Parkplatz entwendeten.

Der Einbruch ereignete sich gegen 4 Uhr. Die Täter waren über eine Tür in das Gebäude an der Kirchbaunaer Straße gelangt, die sie gewaltsam aufbrachen. In einem der Räume machten sie sich dann an dem Tresor zu schaffen, in den sie mit einem Winkelschleifer eine Öffnung flexten. In welche Richtung die Unbekannten mit dem Audi (Kennzeichen KS-ZE 43) und dem Golf (Kennzeichen KS-ZE 133) anschließend flüchteten, ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise an die Polizei unter Tel.: 05 61 / 91 00