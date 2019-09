VW-Originalteile: E-Mobilität erfordert neues Geschäftsmodell

Umverpacken im Original Teile Center für den Vertrieb: Jeden Tag verlassen im Schnitt 220 Lkw, 111 Waggons und 68 Container das Depot in Baunatal. Der Konzern will den Umsatz im Geschäft mit Ersatzteilen steigern, trotz höherer Verkaufszahlen bei den wartungsärmeren E-Autos.

Mit der E-Mobilität muss das Geschäftsmodell mit VW-Originalteilen neu gedacht werden, denn E-Autos haben im Schnitt nur 3000 Teile. Das hat Folgen für den Standort Baunatal.

Nach dem Geschäft ist vor dem Geschäft. Das gilt im Besonderen für den Konzernbereich After Sales von Volkswagen. Dieser Bereich des Wolfsburger Autoherstellers steht für alle Themen, die die Kunden nach dem Fahrzeugkauf mit dem Autobauer in Kontakt bringen. Mit 15,9 Milliarden Euro Umsatz mit Originalteilen im vergangenen Jahr kommt After Sales eine hohe Bedeutung zu – und dies seit Jahren. Zuletzt legte der Umsatz um zwei Prozent zu.

Doch mit der Zunahme der E-Autos muss dieses Geschäftsmodell neu gedacht werden, denn sie haben im Schnitt nur 3000 Teile. Zum Vergleich: Über 4000 Teile verfügen konventionell angetriebene Autos, bei einem Plug-in-Hybrid sind es 4500. Langfristig wird daher das Sortiment in den Hallen des Original Teile Centers (OTC) in Baunatal kleiner, fasst es Christian Dalheim zusammen. Seit Oktober leitet er in Wolfsburg den Bereich „Konzern Vertrieb“.

Weniger Teile bedeuten für den Kunden zwar niedrigere Wartungs- und Verschleißkosten, aber auch weniger Umsatz und Gewinn für das OTC. Je nach Nutzungsprofil liegen diese Kosten „zwischen 20 bis 30 Prozent unter denen für ein vergleichbares konventionelles Fahrzeug“. Bis 2028 sollen 70 rein elektrische Modelle auf den Markt kommen, dafür investiere der Konzern bis 2023 rund 30 Milliarden Euro. 2025 soll rund ein Viertel der verkauften Autos mit elektrischen Antrieb fahren, 2040 sollen es 40 Prozent sein. Ziel der Konzernspitze ist, Autos für Millionen zu bauen und nicht für Millionäre.

Depot für Hochvoltbatterien im Test

Offiziell gibt es zwar noch keinen Beschluss, aber am Standort in Baunatal soll es künftig ein Lager für Hochvoltbatterien und die darin enthaltenen Zellmodule geben. Sie sind ein Kernelement jedes E-Fahrzeugs und grundsätzlich für ein ganzes Fahrzeugleben ausgelegt. Für die neue Volkswagen ID. Familie hat VW die Garantie abgegeben, dass „auch nach acht Jahren oder 160.000 Kilometern mindestens 70 Prozent der nutzbaren Batteriekapazität zur Verfügung steht“, sagt Dalheim. Im Normalfall müsse eine Batterie nicht ausgetauscht werden. Sollte dies aber doch notwendig sein, will VW dafür Sorge tragen, dass die Batterie oder die notwendigen Komponenten zur Reparatur schnellstmöglich zur Verfügung steht.

Aktuell sei dazu eine Pilotanlage in Baunatal Betrieb, in der „die optimalen Lagerbedingungen der Batterien“ getestet werden. Dazu zähle auch „die ideale Bestromung“, die aufgrund der Zellchemie zur Lagerung notwendig sei. Die Frage ist: Soll die Batterie vollgeladen sein oder besser dauerhaft unter Strom stehen?

Digitalisierte Vertriebsprozesse

Möglichkeiten die Kundenloyalität zu steigern, sieht Imelda Labbé, Leiterin Konzern After Sales, in der Digitalisierung der Vertriebsprozesse und der Fahrzeug-Vernetzung. Mit der App „Digital After Sales“ wollen VW und Servicebetriebe gemeinsam Kunden ansprechen und „dadurch ihre Loyalität signifikant steigern“. Ziel sei es, dass etwa die Fahrzeugwartung „bequemer, transparenter und effizienter als je zuvor wird.“ Dafür muss der Kunde die Datennutzung freigeben. Per Smartphone soll er etwa über Servicetermine und verfügbare Zeiten in seiner Werkstatt informiert werden. Bei einem Werkstattauftrag würden heute „80 Minuten administrative Tätigkeiten in bis zu 15 verschiedenen Systemen anfallen“, sagt Labbé. Angestrebt werden 15 Minuten.

Nicht jeder ist von dieser Idee begeistert. Aufgrund der hohen Auflagen seitens VW bei den neuen Serviceverträgen gibt es bereits jetzt Händler, die ihren Werkstattbetrieb aufgeben.