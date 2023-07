VW-Stromhandel: Power-Center am Werk Kassel in Baunatal

Baunatal

+ © Sven Kühling Hier wird das Power-Center für den Stromhandel der VW-Tochter Elli eingerichtet: Das Original-Teile Center (OTC) am VW-Werk Kassel in Baunatal. Das Bild zeigt die Einfahrt für Lkw. © Sven Kühling

Ausgediente Batterien aus Elektrofahrzeugen sollen am VW-Werk Kassel in Baunatal ein zweites Leben bekommen. Laut Pressemitteilung der VW-Tochter Elli sollen ältere Batteriesysteme aus dem Modell E-Up in einem so genannten Power-Center im Original-Teile-Center (OTC) bei Baunatal geladen werden.

Kassel/Baunatal Mit diesem stationären Speichersystem will das Wolfsburger Automobilunternehmen gleichzeitig in den Strom-Handel einsteigen. Den Startschuss gab Elli am gestrigen Mittwoch in Berlin. In Kassel wurde das Power-Center bereits mit zunächst 30 ausgedienten Batterie-Einheiten ausgestattet, berichtet Elli-Sprecherin Katerina Vojtechova auf Anfrage unserer Zeitung.

„Die Basis für den Stromhandel ist ein stationäres Speichersystem aus E-Up-Batterien sowie eine neue, digitale Stromhandelsplattform von Elli“, heißt es in der Mitteilung von VW. „Das stationäre Speichersystem – das sogenannte „Power-Center“ – speichert zukünftig die am Strommarkt gehandelte Energie.“ Und: Das Pilotprojekt werde gemeinsam von Elli und Volkswagen After Sales mit Sitz in Baunatal vorangetrieben. Das sei ein erster Schritt auf dem Weg zur geplanten Smart Energy Plattform.

Und so funktioniert laut Mitteilung von Volkswagen der Stromhandel konkret: „Im Zentrum steht eine intelligente Plattform für Handel, Steuerung und Optimierung von Batterien. Über die Plattform können Gebote automatisiert an die Börse gestellt werden. (Sven Kühling)