Spieler der MT Melsungen waren zu Besuch im VW Werk Baunatal

Sechs Spieler der MT Melsungen schauten im VW-Werk Kassel in Baunatal vorbei. Der Autokonzern gehört auch zu den Sponsoren des Bundesliga-Teams.

Die VW-Mitarbeiter erlebten die Handball-Stars mal hautnah.„Es ist toll, zu sehen, wie hier so viele Teile für Autos entstehen“, sagte MT-Handballer Tobias Reichmann (links) am Mittwoch beeindruckt von der Produktion im VW-Werk Kassel in Baunatal. Gemeinsam mit fünf Teamkollegen blickte der Nationalspieler des Melsunger Bundesligisten in die Produktion des heimischen VW-Standortes.

Dieser gehört nämlich zu den Sponsoren des aktuellen Tabellensechsten. Auch Julius Kühn (3. von links) äußerte sich positiv über die Arbeit der Baunataler. „Hier sieht man, aus wie viel Teilen ein Auto überhaupt besteht und welche Detailarbeit da drin steckt“, sagte er. „Es ist faszinierend, was dabei herauskommt. Die VW-Mitarbeiter, die die Handballer begleiteten, waren froh, ihre Stars mal aus der Nähe zu sehen. „Ich kenne die ja sonst nur vom Spielfeld“, sagte etwa Vanessa Opretzka (2. von links), hier in der Lackiererei mit Tanja Rimbach und Karsten Ehlers.