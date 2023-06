Weitere 270 Leiharbeiter fürs Baunataler VW-Werk

Von: Sven Kühling

Arbeitnehmer gesucht: Im VW-Werk Kassel in Baunatal sollen jetzt zusätzlich 270 Leiharbeiter eingestellt werden. Die Verträge zur Unterstützung in der Urlaubszeit laufen zunächst nur über drei Monate. Archivfoto: Sven Kühling © Sven Kühling

Die Nachfrage nach Arbeitskräften im VW-Werk Kassel in Baunatal steigt weiter. Laut Betriebsratsvorsitzendem Carsten Büchling sollen über die Ferienmonate weitere 270 Leiharbeiter eingestellt werden. Dieses Kontingent kommt nun noch zu den Mitte April angekündigten 900 neuen Jobs bei VW in Baunatal hinzu. Das sagte Büchling am Mittwoch im Gespräch mit der HNA.

Kassel/Baunatal – Die Entscheidung sei ganz frisch und die Papiere gerade erst von den Verantwortlichen in Wolfsburg und in Baunatal sowie im Konzernbereich After Sales unterzeichnet worden, so Betriebsratschef Carsten Büchling. Zwar seien die 270 Stellen zunächst mal als Ferienjobs zur Unterstützung der Belegschaft in der Urlaubszeit angelegt, sagte er weiter. „Das hat es im Sommer immer schon gegeben.“ Allerdings zeige es, dass die Auftragslage im Werk und die Prognose gut seien. „Es ist eine weitere gute Personalnachricht“, so der 51-jährige Chef der Arbeitnehmervertretung. Die Frauen und Männer sollen über die Ferienzeit für zunächst drei Monate beschäftigt werden. Eingesetzt werden sie im Getriebebau, in der Logistik „und einige auch im Bereich der E-Antriebe“, so Büchling. Eingestellt werden sie von der VW-eigenen Zeitarbeitsfirma Autovision.

Carsten Büchling © privat/nh

Für den Konzernbereich After Sales im Baunataler Original-Teile-Center (OTC) habe die Suche nach 70 neuen Mitarbeitern bereits begonnen. Für den Getriebebau suche man ab sofort. Dass die Nachfrage nach Arbeitskräften beim größten europäischen Autokonzern brummt, hatte sich bereits Mitte April gezeigt.

Schon da hatte der Betriebsrat von hunderten Einstellungen im VW-Werk berichtet. Insgesamt sollten zunächst 900 Arbeitsplätze neu entstehen oder durch Verlängerung befristeter Verträge geschaffen werden, hieß es.

Mit zu diesem Kontingent gehört die Beschäftigung von 348 Frauen und Männern auf neuen Zeitarbeitsstellen ebenfalls über die Autovision. (Sven Kühling)