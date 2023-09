Betriebsrat: „Wird relativ schnell behoben sein“

In der E-Motoren-Fertigung geht alles ganz normal weiter: Das kürzlich aufgenommene Bild zeigt Emre Gökay in der Analyse des Motors Base plus. © Sven Kühling

Rund 3500 Beschäftigte gehen im VW-Werk Kassel in Baunatal ab dem morgigen Donnerstag in Kurzarbeit. Das teilte Betriebsratschef Carsten Büchling am Montag mit. Betroffen seien am Standort neben dem Getriebebau die Formhärterei in der Halle 2 und die Gießerei. Die Bereiche beliefern zahlreiche fahrzeugbauende Werke im VW-Konzern mit Teilen.

Kassel/Baunatal –In mehreren Fahrzeugfabriken – etwa in Wolfsburg, Emden und Osnabrück – stehen die Bänder teilweise bereits still.

Auslöser für den Stopp ist ein Hochwasser in Slowenien Anfang August. Die Fluten hatten die Hallen eines Zulieferers für Motorenteile erheblich beschädigt. Das Unternehmen fertigt Zahnkränze für Verbrennungsmotoren. Laut Büchling ist „fast die gesamte Autoindustrie“ von den Ausfällen betroffen. Im VW-Stammwerk Wolfsburg seien bereits 8000 Frauen und Männer in Kurzarbeit. Das heißt: Wenn keine Motoren mehr für die Autos gebaut werden können, werden auch keine Getriebe und formgehärtete Karosserieteile benötigt. Und damit muss hier am Standort die Produktion in diesen Bereichen ebenfalls angehalten werden. Eine weitere Auswirkung: Kunden müssen länger auf ihre bestellten Fahrzeuge warten.

Der Baunataler Betriebsratschef sieht die Lage aber inzwischen entspannter. „Ich gehe davon aus, dass wir keine langen Kurzarbeitsphasen haben werden“, sagt er. Er rechne damit, dass VW das Problem bald in den Griff bekomme. „Das wird relativ schnell behoben sein.“ Unter anderem seien Spezialisten von VW bei dem Zulieferer in Slowenien im Einsatz, um die beschädigten Maschinen wieder in Gang zu bekommen.

Zurück zur Kurzarbeit: Er sei froh, mit dem Gesamtbetriebsrat durchgesetzt zu haben, dass trotz Kurzarbeit ein Entgelt von 100 Prozent weiter gezahlt werde, sagt Büchling. Die „besondere Ursache mit dem Hochwasser in Slowenien“ gebe das her. In Absprache mit der Werkleitung in Kassel und dem Personalwesen sei für zwei Wochen Kurzarbeit angemeldet, sagen Büchling und ein Werksprecher. In regelmäßigen Abständen berieten die Verantwortlichen über die Situation – laut Betriebsrat erst gestern Nachmittag wieder.

Übrigens: Die für Kassel wichtige Sparte der E-Mobilität ist nicht von den Einschränkungen betroffen. „Die Fertigungen unserer Antriebe für E-Mobilität laufen auf gewohntem Niveau“, bestätigt der Werksprecher. Denn: Die fehlenden Zahnkränze sind nur für den Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren relevant. (Sven Kühling)