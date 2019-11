Zoff um abgelaufenen Perso

Ausweis abgelaufen: Andreas Albrecht aus Altenbauna wollte ein polizeiliches Führungszeugnis im Bürgerbüro des Rathauses beantragen. Jetzt soll er eine Strafgebühr von 25 Euro an die Stadt Baunatal bezahlen.

Baunatal – Eigentlich wollte Andreas Albrecht nur ein polizeiliches Führungszeugnis im Bürgerbüro der Stadt Baunatal beantragen. Jetzt soll er eine Strafe von 25 Euro bezahlen.

„Das sehe ich nicht ein“, sagt der Altenbaunaer verärgert. „Das zahle ich auf keinen Fall.“ Grund für die Aufforderung der Mitarbeiterin im Bürgerbüro, eine Strafgebühr zu zahlen, sei gewesen, dass sein Personalausweis abgelaufen war.

Der Reihe nach: Am Freitag vergangener Woche wollte Andreas Albrecht im Rathaus das Führungszeugnis anfordern. Dabei sei aufgefallen, dass sein Ausweis seit 20. September 2019 nicht mehr gültig war, so Albrecht. „Bisher bin ich immer, kurz bevor der ungültig wurde, von der Stadt benachrichtigt worden“, berichtet er. „Das war seit meinem 15. Lebensjahr so.“ Doch dieser Service, das habe ihm die Mitarbeiterin im Bürgerbüro gesagt, sei wegen des Sparkurses im Rathaus weggefallen, so Albrecht. „Jetzt soll ich eine Strafe zahlen.“

„Warum werde ich nicht benachrichtigt?“, fragt Albrecht weiter. „Wozu bezahle ich schließlich Steuern?“

Wegen der angespannten Haushaltssituation in Baunatal habe die Stadt diese Info an die Bürger eingestellt, bestätigt Stadtsprecherin Susanne Bräutigam auf Anfrage. Das gelte seit Februar 2019. Zuvor seien Baunataler, deren Ausweis in den nächsten sechs Monaten abgelaufen wäre, benachrichtigt worden.

„Jeder ist selbst für sich verantwortlich“, betont Bräutigam weiter. Das Anschreiben der Betroffenen sei eine freiwillige Leistung der Stadt gewesen. Das Verwarngeld werde sofort fällig, wenn eine Karenzzeit von vier Wochen der Überschreitung abgelaufen sei.

Zum Vergleich: Die Stadt Vellmar schreibt hingegen die Bürger, deren Ausweise demnächst ablaufen und die von sich aus noch kein neues Dokument beantragt haben, mit einem Hinweis darauf an. Das bestätigt Stadtsprecherin Astrid Kneuer auf Anfrage. Man gleiche das extra auf Listen im Rathaus ab, ob es solche Fälle gibt, sagt Kneuer.

Das bedeutet ordentlich Arbeit für die Rathaus-Mitarbeiter. 500 bis 600 Personalausweise liefen in Vellmar pro Quartal ab, so die Sprecherin. Grundsätzlich gebe es auch die Möglichkeit eines Ordnungsgeldes, sagt Kneuer. „Aber das haben wir so noch nicht gemacht.“

Und wie geht die Stadt Kassel mit der Angelegenheit um? „In Kassel werden Bürgerinnen und Bürger vor und während der Ferienzeiten über ablaufende Personalausweise informiert“, berichtet Sprecherin Petra Bohnenkamp. Eine generelle Information bei allen ablaufenden Ausweisdokumenten gebe es nicht. Grundsätzlich sei jeder Deutsche verpflichtet, einen gültigen Ausweis zu besitzen, sobald er 16 Jahre alt ist, betont die Sprecherin. „Wer dagegen verstößt, handelt ordnungswidrig und kann mit einer Geldbuße belegt werden. Dies muss in jedem Einzelfall geprüft werden.“

Andreas Albrecht in Baunatal berichtet trotz seines Ärgers noch von einem kuriosen Aspekt. Trotz seines nicht mehr gültigen Personalausweises und der Androhung einer Strafgebühr habe die Mitarbeiterin im Bürgerbüro das polizeiliche Führungszeugnis beantragt. „Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert.“