Freibäder im Kreis Kassel öffnen: Fuldatal heute – Baunatal und Vellmar haben noch keine Starttermine

Von: Bernd Schünemann

Ein Glas Sekt gibt es heute von 12 bis 13 Uhr beim Anschwimmen im Waldschwimmbad Fuldatal. Tullio Rega führt das Bistro im Bad. © Bernd Schünemann

Die Freibadsaison startet heute – zumindest im Waldschwimmbad Fuldatal. Andere Bäder folgen in den nächsten Wochen.

Kreis Kassel – In Vellmar und Baunatal stehen die Eröffnungstermine noch nicht fest. Der Überblick.

Fuldatal

Mit einem Sektempfang beginnt heute, Samstag, im Fuldataler Waldschwimmbad die neue Saison. Von 12 bis 13 Uhr gibt’s für die Besucher ein Gläschen, kündigt der Fördervereinsvorsitzende Ralf Hartmann an. Das Waldschwimmbad ist dienstags bis sonntags von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für einen Erwachsenen fünf Euro, Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten und Schwerbehinderte zahlen 3,50 Euro. Eine Zehnerkarte kostet 45 Euro.

Lohfelden

In Lohfelden soll die neue Breitwellenrutsche am Eröffnungstag – Sonntag, 21. Mai – eingeweiht werden. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Preise leicht erhöht. Erwachsene zahlen nun 4,50 Euro, Kinder, Schüler und Studenten 3,50 Euro. Eine Familiensaisonkarte kostet 90 Euro. Öffnungszeiten: täglich von 8.30 bis 20.30 Uhr.

Helsa

Wer das Freibad in Helsa besuchen will, muss sich noch gedulden. Derzeit laufen dort die Sanierungsarbeiten. Die neue Beckenfolie wird eingeklebt. Fördervereinsvorsitzender Matthias Pengel geht davon aus, dass Schwimmer dort ab Juli wieder ihre Bahnen ziehen können. Der Verein sucht Ehrenamtliche für die Schwimmaufsicht. Kontakt: schwimmbad-helsa.de.

Niestetal

Das Naturbad Niestetal könnte schon zu Christi Himmelfahrt, 18. Mai, öffnen – wenn die Wasserqualität stimmt. Sonst erst ab 1. Juni. Öffnungszeiten: montags bis sonntags von jeweils 12 bis 19 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet 3,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Eine Zehnerkarte kostet 25 Euro, ein Jahresticket 50 Euro.

Baunatal

Die Freibadsaison startet im Aqua-Park Baunatal normalerweise am 1. Juni. Für dieses Jahr gibt es noch keinen Starttermin. Grund ist die andauernde Schließung des Sportbades. Das sanierungsbedürftige Bad, das im Sommer als Freibad dient, wurde 2022 geschlossen, um Energie zu sparen. Derzeit arbeite man noch an einem Konzept für die Nutzung der Freibadfläche im Sommer, teilt die Stadt auf HNA-Nachfrage mit.

Obervellmar

Wann das Freibad in Obervellmar öffnet, ist ebenso noch ungewiss. Laut Bürgermeister Manfred Ludewig hängt die Eröffnung vom Fortschritt der noch laufenden Sanierungsarbeiten ab. Eintrittspreise bleiben unverändert: Erwachsene zahlen drei Euro, Kinder bis 17 Jahre haben freien Eintritt. Eine Zehnerkarte kostet 25 Euro, ein Saisonticket 50 Euro.

Wattenbach

Mit ehrenamtlichen Helfern bereitet der Förderverein die Öffnung des Wattenbacher Waldschwimmbades vor. Das Bad soll – je nach Wetterlage – am Samstag, 20. Mai, oder am Pfingstsamstag (27. Mai) öffnen, sagt die Vorsitzende Christina Wetzel. Das Bad ist montags bis freitags von 12 bis 19 Uhr, am Wochenende von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Saisonkarten kosten 40 Euro für Erwachsene, 80 Euro für Familien. Das Einzelticket kostet für Erwachsene vier Euro, ermäßigt zwei Euro. (Leon Kaiser und Bernd Schünemann)

Dann öffnen die Bäder aus der Region Calden: Das Waldschwimmbad öffnet ab 14. Mai täglich von 10 bis 19 Uhr. Das Tagesticket kostet vier Euro, Kinder zahlen drei Euro. Immenhausen: Das Bad öffnet am 13. Mai. Öffnungszeiten: montags, dienstags und donnerstags von 10 bis 19 Uhr, mittwochs von 8 bis 19 Uhr, freitags 11 bis 19 Uhr, samstags und sonntags 10 bis 18 Uhr. Eintritt: Kinder 3,50 Euro, Erwachsene 5,50 Euro. Ehlen: Ein konkretes Datum steht noch aus. Die Gemeinde will das Bad nächste Woche öffnen. Das Bad ist wochentags von 7 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen vier Euro, Kinder 2,50 Euro. Guxhagen: Das Bad öffnet am 13. Mai. Öffnungszeiten: wochentags 10 bis 20 Uhr sowie am Wochenende 10 bis 19 Uhr. Kinder zahlen zwei Euro, Erwachsene drei Euro. Kassel: In Kassel haben die Bäder bereits geöffnet. Das Freibad im Auebad ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Ein Tagesticket kostet 5,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Die Freibäder Wilhelmshöhe und Harleshausen haben wochentags von 7 bis 19.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet. Eintritt: Erwachsene 3,50 Euro, Kinder 2,50 Euro.