Die Baunataler Gastronomen öffnen wieder für Sie

Unter schwierigen Hygienevorschriften können die Gastronomen Baunatals ab Freitag wieder starten.

Am schwierigsten für die Wirte ist sicherlich die Auflage der Behörden, pro Gast 5 m² Gastraum zur Verfügung zu stellen. Da kann bei einem kleinen Raum schnell die Frage aufkommen, ob es sich überhaupt lohnt, aufzumachen.

+ Eine Übersicht: Diese Baunataler Gastronomen und Hotels dürfen sind im Mai wieder für Sie da! © Stadtmarketing Baunatal

Trotzdem sind fast alle dabei: Am Freitag oder Montag öffnen fast alle Restaurants und Kneipen in Baunatal wieder. Unter strengen Auflagen wie Mundschutz für das Servicepersonal und die Köche (die Gäste benötigen keinen Mundschutz), Einhaltung des Abstandes zwischen den Tischen von 1,50 Meter und Aufnahme der Kundendaten wie Name und Telefonnummer.