Beim Grimmsteig-Musikfestival spielen 300 Musiker 30 Konzerte

Von: Michaela Pflug

Spielen zum Ende der Konzertreihe für den guten Zweck: Die Brass Band Nord bei einem Auftritt mit dem Chor In Cantico und der Kinder- und Jugendkantorei in der Kasseler Kirche St. Maria. Archi © Andreas Fischer

300 Musiker spielen beim Grimmsteig-Musikfestival vom 8. September bis 11. November 30 Konzerte in Lohfelden, Söhrewald, Kaufungen, Helsa und Nieste.

Kreis Kassel – Gemeinsam Volkslieder singen und trommeln, Orgel, Streichern und Trompete lauschen und die Vielfalt der Blechmusik kennenlernen – all das kann man beim Grimmsteig-Musikfestival. 300 Musiker spielen bei dem Festival vom 8. September bis 11. November 30 Konzerte in Lohfelden, Söhrewald, Kaufungen, Helsa und Nieste.

„Wir wollen die Musik in den Mittelpunkt rücken, das Mitmachen und das gemeinsame Musizieren bewerben“, erklärt Mario Heilmann. Das wir sind in diesem Fall der Musikzug Feuerwehr Kaufungen, das Orchester Lohfelden, das Blasorchester Wellerode, der Musikzug Eschenstruth, der Musikverein Nieste und die Musikschule Söhre Kaufunger Wald, deren Leiter Heilmann ist. Seit wenigen Monaten kooperiere man enger, sagt er. Nach und nach habe sich die Idee des Festivals entwickelt, um die gemeinsame Leidenschaft in den Vordergrund zu stellen. Die Zusammenarbeit begeistert auch Landrat Andreas Siebert: „Das gemeinschaftliche Musizieren verbindet die Generationen und bietet Raum für Austausch.“

Freitag, 8. September: Musik und Poesie mit Pfarrerin Christina Bickel und dem Flötenensemble der Musikschule ab 18 Uhr im Regionalmuseum Kaufungen

Samstag, 9. September: Percussion-Workshop mit Christian Schneider ab 15 Uhr im Konzertsaal der Musikschule, Anmeldung erforderlich

Sonntag, 10. September: Percussion-Konzert „To Glory“ der Musikschule an 18 Uhr in den Sinnesgängen Kaufungen.

Freitag, 15. September: Offene Probe des Musikzugs der Feuerwehr Kaufungen, Feuerwehrstützpunkt ab 19 Uhr.

Samstag, 16. September: Platzkonzert des Orchester Lohfelden auf dem Edeka-Parkplatz an der Hauptstraße ab 12 Uhr

Samstag, 16. September: Konzert „Jazz und Swing“ der Band Brothers Unchained im Regionalmuseum Kaufungen ab 18 Uhr

Sonntag, 17. September: „Schnitzel und Musik“ in der Jukeboxx in Vollmarshausen ab 12 Uhr mit dem Jazz-Ensemble der Musikschule

Freitag, 22. September: „Duckefett und Waffeln“ sowie ein Konzert des Musikzug Eschenstruth gibt es ab 17 Uhr am Gasthof zur Linde in Helsa

Samstag, 23. September: Platzkonzert des Orchesters Lohfelden auf dem Rewe-Parkplatz, Langen Straße

Sonntag, 24. September: „Orgel plus Eins“ mit Mario Heilmann an der Orgel und Andreas Dengel an der Trompete ab 19 Uhr in der Kirche Don Bosco Lohfelden

Freitag, 29. September: „Gemeinsames Volksliedersingen“ in der Begegnungsstätte Kaufungen ab 14.30 Uhr

Samstag, 30. September: Percussion-Konzert „To Glory“ der Musikschule an 10 Uhr in den Sinnesgängen Kaufungen

Sonntag, 31. September: „Café mit Musik“ im Regionalmuseum Kaufungen, für den musikalischen Rahmen sorgt die Galaband der Musikschule ab 15 Uhr

Freitag, 6. Oktober: „Gemeinsames Volksliedersingen“ im Seniorenzentrum Helsa ab 14.30 Uhr

Samstag, 7. Oktober: Streicherkonzert des Wahlebachorchester unter der Leitung von Christian Schumacher im Konzertsaal der Musikschule ab 17 Uhr

Sonntag, 8. Oktober: Familiengottesdienst mit einem Blechbläserensemble der Brass Band Nord in der Kirche Vollmarshausen ab 11 Uhr

Freitag, 13. Oktober: Jahresbestenkonzert der Musikschule in der Kirche Sandershausen ab 19 Uhr

Samstag, 14. Oktober: Percussion-Workshop mit Christian Schneider ab 11 Uhr im Konzertsaal der Musikschule, Anmeldung erforderlich

Sonntag, 15. Oktober: „Café mit Musik“ in der Mehrzweckhalle Wellerode. Für den musikalischen Part sorgt ab 15 Uhr der Musikverein Wellerode

Freitag, 20. Oktober: Jazzkantate der Kinder- und Jugendkantorei Kassel und des Jazz-Ensembles der Musikschule in der Kirche Vollmarshausen ab 18.30 Uhr.

Samstag, 21. Oktober: Offene Probe des Musikvereins Wellerode im Gasthof Mosts in Wellerode, Uhrzeit steht noch nicht fest.

Sonntag, 22. Oktober: Morgenmatinée des Musikvereins Nieste in der Königsalm Nieste ab 11 Uhr

Freitag, 27. Oktober: „Gemeinsames Volksliedersingen“ in der Begegnungsstätte Kaufungen ab 14.30 Uhr

Samstag, 28. Oktober: Gemeinschaftskonzert der am Festival beteiligten Orchester und Ensembles ab 15.30 Uhr im Bürgerhaus Lohfelden

Sonntag, 29. Oktober: Gottesdienst „Musik und Wort“ mit Lektor Thorsten Wagner und dem Blechbläserensemble der Musikschule ab 10 Uhr in der Kirche Crumbach

Freitag, 3. November: Offene Probe des Musikvereins Nieste in der Gaststätte Zum Adler in Nieste ab 19.30 Uhr

Samstag, 4. November: „Gemeinsames Volksliedersingen“ im Seniorenzentrum Helsa ab 10.30 Uhr

Sonntag, 5. November: „Orgel plus Eins“ mit Mario Heilmann an der Orgel und Leander Heise an der Trompete ab 17 Uhr, Kirche Wellerode

Samstag, 11. November: Benefizkonzert der Brass Band Nord unter der Leitung von Jonathan Eberstein ab 16 Uhr im Konzertsaal der IGS Kaufungen

Info: Alle Veranstaltungen sind kostenlos, um Spenden für die Nachwuchsarbeit wird gebeten.