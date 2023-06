Bergshäuser Brücke wieder defekt: So lange dauert die Reparatur

Von: Florian Hagemann, Boris Naumann

Nur knapp 200 Meter Straße sind auf der Bergshäuser Brücke direkt hinter der Übergangskonstruktion beschädigt. Das reicht aber für die Vollsperrung der rechten und vor allem von Lkw stark befahrenen Spur. Die Straße soll so schnell wie möglich repariert werden. © Lena Hetzel

Seit Mai läuft der Kreisverkehr auf den Autobahnen A49, A44 und A7 im Zuge der Sanierung der Kasseler Südtangente. Jetzt gibt es Einschränkungen auf der Bergshäuser Brücke. Nur: Welche Folgen haben sie?

Kreis Kassel – Wie eine Hiobsbotschaft schlug am Dienstag die Nachricht von der Autobahn GmbH ein: Bis auf Weiteres stünden auf der Bergs-häuser Brücke (A 44) nur zwei von drei Fahrstreifen zur Verfügung. Grund seien Verformungen und Spurrinnen im Asphaltbelag auf dem rechten Fahrstreifen – also dort, wo die allermeisten Lkw fahren.

Plötzlich eine Fahrspur auf der Bergshäuser Brücke weniger? Und das schon zu Anfang der zweijährigen Sanierung der A 49? Eigentlich sollte das nicht passieren. Immerhin darf der Kreisverkehr über die A49, A44 und die A7 nicht kollabieren. Werden nun doch Befürchtungen wahr, und weitere Sperrungen der Bergshäuser Brücke und Staus folgen?

Niederlassungsleiter Bernhard Klöpfel von der Autobahn GmbH sagt, dass solche Schäden immer mal vorkommen könnten, sie seien insofern nichts Besonderes. Und er stellt klar: „Sie haben nichts mit der Statik der Brücke zu tun.“ Die Reparatur würde nun in Angriff genommen. Zeithorizont für deren Dauer: rund eine Woche. Dabei werde auch der Untergrund mitbehandelt, um auszuschließen, dass ähnliche Schäden bald wieder auftreten. Zu beachten ist aber, dass die Asphaltdecke nicht beliebig dick aufgetragen werden kann, weil sie sonst zu schwer wird. Die Bergs-häuser Brücke kann nur eine bestimmte Last tragen.

Bis die Reparatur abgeschlossen ist, ist mit weiteren Verzögerung im während der Südtangenten-Sanierung eingerichteten Kreisverkehr zu rechnen. Über viele Kilometer kam es am Mittwoch schon zu zäh fließendem Verkehr auf der A 44 zwischen Zierenberg und der Bergshäuser Brücke – vor allem auf dem rechten Fahrstreifen fuhren die Lkw dicht an dicht. Von Stau wollte die Polizei aber nicht sprechen, „der Verkehr rollte die ganze Zeit, wenn bisweilen auch sehr langsam“, sagte Polizeisprecher Dirk Bartoldus. Im Laufe des Tages habe sich die Situation dann weiter entspannt. Das deckt sich mit Eindrücken am Morgen und am Mittag.

Autofahrern stehen nun zwei Fahrstreifen zur Verfügung, auf dem linken dürfen sie 80 fahren, auf dem rechten 50. Allerdings: Wer seine Fahrt nach der Bergshäuser Brücke in Richtung Süden fortsetzen will, der muss den rechten Fahrstreifen nutzen – und sich in die Lkw-Kolonne einreihen.

Für Rainer Böhm sind solche Fahrbahnschäden wie die aktuellen „überhaupt nichts Ungewöhnliches“. Böhm ist Brückenexperte, war Ende der 1960er-Jahre leitend am Bau der A 44 zwischen Dortmund und Kassel beteiligt und hat in den 1970er-Jahren die A 7 sechsstreifig ausgebaut.

„Solche Schäden treten auf Brücken vor allem direkt hinter der Übergangskonstruktion von der Straße auf die Brücke auf“, sagt Böhm. Das habe etwas mit der Federung der Lkw zu tun. Die Übergangskonstruktion wirke wie ein Huppel, der die Federung in vertikale Schwingung versetze. Diese Schwingung übertrage sich dann wieder auf die Straße. „Es ist vor allem die stoßartige Abwärtsbewegung der Räder, die zusätzlich zum hohen Gewicht des Lkw die Straße mit einem weiteren Stoß nach unten hin belastet.“ Ist der Straßenasphalt wegen großer Wärme dann auch noch weicher geworden, „können auf diese Weise schnell tiefe Spurrinnen entstehen“, sagt Böhm.

Normalerweise hielten die Deckschichten solche Belastungen aus. „Tatsächlich ist es kaum vorhersehbar, wann sich solche Schäden einstellen“, sagt Böhm. Im Falle der Bergshäuser Brücke habe auch der deutliche Anstieg des Lkw-Verkehrs dazu beigetragen. „Auf dieser Spur fahren jetzt ja auch all jene Lkw, die vor Einrichtung des Kreisverkehrs die A 49 genutzt haben.“

Dass auf dem zweiten Fahrstreifen nun ein ähnliches Problem aufkommt wie auf jenem, der jetzt repariert werden muss, dafür sieht Bernhard Klöpfel keine Anzeichen: „Ich habe da keine Sorge“, sagt Bernhard Klöpfel von der Autobahn GmbH. (Boris Naumann und Florian Hagemann)