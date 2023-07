Berufsorientierungszentrum soll Kindern im Kreis Kassel helfen

Von: Michaela Pflug

Die ehemalige Ausstellungshalle der Süßmuth-Glashütte in Immenhausen. Das denkmalgeschützte Gebäude ist als Favorit aus 17 Vorschlägen von Städten und Gemeinden im Landkreis hervorgegangen. © Bernd Schünemann

Kreis Kassel – Schüler sollen Unterstützung bei der Berufswahl bekommen. Dabei helfen soll ein Berufsorientierungszentrum, das der Kreis in Immenhausen gründen will.

Kreis Kassel - Auf dem Weg dahin wurde nun ein weiterer Schritt gemacht. Die Mitglieder des Kreistags beschlossen einstimmig, mit vier Genossenschaftsanteilen von 10 000 Euro zum Gelingen beizutragen.

In dieser Form sei der Verwaltungsaufwand geringer als bei einer GmbH und über die Gemeinnützigkeit falle es leichter, Fördermittel zu akquirieren sowie Spenden entgegenzunehmen, heißt es im Vorschlag der Verwaltung.

Nach einer Idee der CDU wurde auf Grundlage eines Antrags von SPD, Grünen und CDU beschlossen, dass einmal im Jahr in den Ausschüssen für Bildungswesen und Kultur sowie für Wirtschaft- und Strukturpolitik, Bau- und Verkehrswesen ein Bericht zu den Tätigkeiten des BOZ vorgelegt werden soll.

Landrat Andreas Siebert (SPD) gab einen Überblick über den aktuellen Stand. Als Standort wurde das Verwaltungsgebäude der ehemaligen Glasfabrik in Immenhausen ausgewählt. Da das erst vom Eigentümer saniert werden muss, wird das BOZ zunächst als Interimslösung in einem abgetrennten Teil einer nahe gelegenen Halle auf dem Gelände der Firma Sera zum 1. Februar in Betrieb genommen werden.

Bereits im Vorfeld hatte eine Machbarkeitsstudie Bedarf und Angebote untersucht. Laut Studie des Instituts für Wirtschaft, Arbeit und Kultur werden auf dem regionalen Arbeitsmarkt bis 2024 über 17 000 Stellen unbesetzt bleiben. Landrat Siebert: „Zeitgleich weisen sowohl Unternehmen wie auch Schulen aus dem Landkreis Kassel immer stärker darauf hin, dass bei Schülerinnen und Schülern zunehmend eine berufliche Orientierungslosigkeit herrscht.“

Hier wolle der Landkreis mit der Handwerkskammer Kassel, der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg, der Kreishandwerkerschaft Kassel, der Vereinigung hessischer Unternehmerverbände und der Wirtschaftsförderung Region Kassel ansetzen.

Auch wenn der Kreis nicht unbedingt für das Thema zuständig sei, „wollen wir doch unseren Betrieben und Schulen helfen, sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen.“

Das Projekt traf fraktionsübergreifend auf Unterstützung. „Es muss alles getan werden, frühzeitig zu helfen“, sagte Juliane Kothe (Grüne). Schön sei auch, dass man nicht bei null anfange, sondern erfolgreiche Konzepte wie das Starter-Center in Delbrück als Grundlage nutzt. Dabei gehe es nicht darum, in Konkurrenz zu bestehenden Angeboten zu treten, sondern diese zu ergänzen.

Daniel Rudenko (CDU) sagte, es sei gut, Neues auszuprobieren. Wichtig sei aber auch, mögliche Folgekosten im Blick zu halten. Deshalb sei ein regelmäßiger Bericht, wie ihn seine Fraktion forderte, wichtig. Dafür setzten sich auch die Freien Wähler in Form von Martin Fehling ein.

Dieter Lengemann (SPD) lobte den Landkreis und seine Partner dafür, dieses Projekt auf dem Weg gebracht haben. „Es ist ganz wichtig, die Wirtschaftskraft der Region zu erhalten.“ Auch Immenhausen – mitten im Landkreis, gute verkehrliche Anbindung – sei als Standort gut gewählt. „Wir übernehmen eine Vorreiterfunktion mit diesem Pilotprojekt“.

„Es ist wichtig, dass Schüler auch außerhalb eines Praktikums, die Chance haben, weitere Berufe kennenzulernen“, sagte Heike Giede-Jeppe (FDP). Auch die AfD begrüßte das Projekt, um Jugendlichen Orientierung zu bieten.

Man solle aber hinterfragen, ob die Notwendigkeit eines solchen Projekts bedeutet, dass die Schulen zu wenig Orientierung bieten.