Berufspaten gesucht: Auf Lebenserfahrung kommt es an

Im Jahr 2008 hatten die Arbeitsförderungsgesellschaft im Landkreis Kassel (AGiL) und die Stadt Kassel das Projekt gemeinsam ins Leben gerufen.

Die Anforderungen an die Berufspaten hätten sich in den vergangenen Jahren im Kern zwar nicht verändert, sie seien aber intensiver geworden, sagt Projektkoordinatorin Brigitte Vogler. Von Anfang an hätten die meisten Jugendlichen, die im Projekt betreut wurden, einen Migrationshintergrund gehabt. Inzwischen seien über 90 Prozent Geflüchtete. Dauerten die meisten Patenschaften anfangs zwischen sechs und zwölf Monaten, gäbe es inzwischen Patenschaften im dritten Jahr.