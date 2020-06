Großeinsatz bei Brand in Helsa: Lasertag-Arena in  Flammen  - Kriminalpolizei ermittelt

Die Feuerwehr konnte den Brand in einer Lasertag-Arena in Helsa im Kreis Kassel mit einer Drehleiter löschen.

In einer Lasertag-Arena in Helsa im Kreis Kassel ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist noch völlig unklar.

Update vom Sonntag, 07.06.2020, 19.48 Uhr: Bei einem Brand am Sonntagmorgen (07.06.2020) ist wohl die Einrichtung eines Indoorspielplatzes in der Helsaer Bahnhofstraße (Kreis Kassel) zerstört worden. In der Halle wurde das Spiel Lasertag angeboten, bei dem auf einem Parcours verschiedene Aufgaben zu erfüllen sind. Die Halle ist wegen der Coronakrise schon länger geschlossen. Dank glücklicher Umstände und des schnellen Eingreifens der Helsaer Feuerwehr, die von ihren Kaufunger Kollegen im rund vierstündigen Einsatz unterstützt wurde, konnte scheinbar noch Schlimmeres, wie das Übergreifen auf Nachbargebäude, verhindert werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 150 000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kripo hat die Halle versiegelt und ermittelt.

Brand im Kreis Kassel: Lasertag-Arena in Helsa in Flammen - Ursache unklar

Marcel Spötter zieht gerade in die Wohnung ein, die an die Halle angebaut ist. Seinen ersten Morgen im neuen Heim wird er so schnell nicht vergessen. „Ich bin um sechs Uhr von stechendem Brandgeruch aufgewacht und habe durchs Fenster geschaut. Da quoll viel Rauch aus dem Hallendach“, berichtet Spötter. Er habe sofort die Feuerwehr alarmiert.

Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor und Einsatzleiter Thomas Lenz von der Helsaer Feuerwehr bestätigt, dass der schnelle Alarm ein Glücksfall war. Die 35 Helsaer und Eschenstruther Wehrleute konnten den Brand unter Kontrolle bringen, bevor er tragende Teile der Halle erfasste. „Es hat stark gequalmt. Es sah schlimmer aus, als es war“, sagt Lenz. Da das Gebäude und die Fenster verschlossen gewesen seien, habe das Feuer keinen Sauerstoffnachschub erhalten.

Brand im Kreis Kassel: Lasertag-Arena in Helsa in Flammen - Andere Feuerwehr angefordert

Die Wehr öffnete die Eingangstür und begann mit der Brandbekämpfung. Die Helsaer forderten ihre Kaufunger Kollegen an. Diese öffneten über ihre Drehleiter das Hallendach, um Glutnester zu lokalisieren. Leider habe man zwei Bäume im Schwenkbereich der Leiter fällen müssen, teilte Kaufunger Gemeindebrandinspektor Benjamin Tornow mit.

„Das ist ein Doppelschlag für uns“, sagte Barbara Piskin, die schockierte Inhaberin des „La Catedral“. Sie habe sich schon gefreut, nach der Coronazeit nächste Woche wieder zu öffnen. Sie war von der Polizei informiert worden. Ob die Schadenschätzung der Beamten zutreffe, könne sie nicht sagen, da sie die Brandstelle nicht selbst habe untersuchen dürfen. Sie wisse noch nicht, wie es weitergeht. Piskin hat den Laserspiel-Parcours nach eigenen Angaben erst 2018 in Helsa in der angemieteten Halle eröffnet.

Brand im Kreis Kassel: Lasertag-Arena in Helsa in Flammen - Erstmeldung

Erstmeldung vom 07.06.2020: Helsa/Kreis Kassel - Am Sonntag, 07.06.2020, ist es in Helsa im Kreis Kassel zu einem Brand in einer Lasertag-Arena gekommen. Offenbar brach das Feuer kurz nach 6 Uhr morgens in der Einrichtung in der Bahnhofstraße in Helsa aus.

Als die ersten Einsatzkräfte den Brandort erreichten, soll an dem Gebäude bereits eine starke Rauchentwicklung zu sehen gewesen sein. Die Feuerwehr verschaffte sich durch den Haupteingang Zugang zu der Arena und konnte den Brandherd des Feuers schnell lokalisieren.

Brand in Helsa (Kreis Kassel): Lastertag-Arena in Flammen - Ursache unklar

Um den Brand zu löschen, musste das Dach der Lasertag-Arena in Helsa (Kreis Kassel) geöffnet werden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr nutzte dann eine Drehleiter um die Flammen von oben zu bekämpfen.

So konnte ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindert werden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Anlage ist zurzeit nicht in Betrieb.

Die Ursache des Brandes und den Ursprung der ersten Flammen konnte allerdings bisher nicht ausfindig gemacht werden. Ein Grund dafür ist die Wandfarbe. Die Wände der Arena sind schwarz gestrichen. Daher ist es schwierig Rußabstände darauf zu erkennen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen. Im Einsatz war die Feuerwehr Helsa und Kaufungen aus dem Kreis Kassel mit rund 50 Einsatzkräften.

Nach Einschätzung der Feuerwehr ist ein Betrieb der Halle aktuell nicht mehr möglich. Die Höhe des Sachschadens beziffert die Polizei auf rund 150.000 Euro.

Von Philipp Zettler mit HessennewsTV

