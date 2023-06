Chance für Luchse in Hessen steigt - Experten hoffen auf Zuwanderung

Von: Boris Naumann

Akut gefährdet: Nur noch rund 200 Luchse gibt es in Deutschland, die sich auf drei getrennte Einzelpopulationen verteilen. Die geplante Auswilderung von 20 Tieren im Thüringer Wald im Jahr 2024 könnte auch neue Impulse für Nordhessen setzen, wo es schon seit einigen Jahren keine sesshaften Luchse mehr gibt. © Justus de Cuveland, Archivfoto: Wohlgehagen

Die Chance, dass sich mittelfristig wieder Luchse in Nordhessen ansiedeln, stehen immer besser. Wie der BUND Thüringen zum Tag des Luchses am 11. Juni mitteilt, laufen die Vorbereitungen für eine Auswilderung von etwa 20 Luchsen ab dem Jahr 2024 im Thüringer Wald sehr erfolgreich.

Kreis Kassel – „Mit dieser Bestandsstützung wird es sehr wahrscheinlich sein, dass Luchse durch Zuwanderung von dort aus auch wieder in Nordhessen sesshaft werden“, sagt BUND-Projektkoordinator und Luchsforscher Markus Port vom Johann Friedrich Blumenbach Institut für Zoologie und Anthropologie in Göttingen. Die letzten sesshaften Luchse seien vor knapp dreieinhalb Jahren in der Region bei Sontra verschwunden.

Untersuchungen hätten ergeben, dass sich vor allem der Thüringer Wald als Sprungbrett für die weitere Verbreitung von Luchsen in Mitteldeutschland sehr gut eigne. Aktuell gebe es nur Vorkommen im Bayerischen Wald, im Harz und im Pfälzer Wald.

Eine Wiederansiedlung des Luchses im Thüringer Wald würde zunächst eine Verbindung zwischen den Populationen im Harz und im Bayerischen Wald herstellen. „Gelingt diese Vernetzung, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Luchse auch wieder in Nordhessen ansiedeln werden“, sagt Port.

Grundsätzlich sei die Vernetzung der drei einzigen Vorkommen in Deutschland von enormer Wichtigkeit – vor allem mit Blick auf den genetischen Austausch. Ohne diesen Austausch würden Inzucht und genetische Verarmung die Populationen langfristig zu stark schwächen.

Schon jetzt stagniere der Luchsbestand in Deutschland. „Ohne weitere Aussetzungen und die Biotopvernetzung wird der Luchs in Deutschland nicht überleben“, sagt Robert Bednarsky, der Landesvorsitzende des BUND Thüringen.

Luchse – vor allem die weiblichen Tiere – sind nicht besonders zugfreudig. Doch sind ausgerechnet sie es, die das Gerüst für eine neue Population bilden. Im Regelfall siedeln sich junge Weibchen nur in der Nachbarschaft anderer Weibchen an. Die Luchsmännchen (Kuder) ziehen zwar weiter umher, kehren aber meist immer wieder dorthin zurück, wo es Weibchen gibt.

Genau das war in Nordhessen passiert. Nachdem 2015 nahezu der ganze Bestand im Kaufunger Wald und in der Söhre an der Fuchsräude zugrundegegangen war, zogen in der Zeit danach nur noch einige Kuder durch die heimischen Wälder. Doch blieben sie nie lange, es fehlte an Weibchen.

Mit einer Wiederansiedlung des Luchses (vor allem von Luchsweibchen) im Thüringer Wald könnte wieder eine Ausbreitungsbewegung nach Westen hin in Gang gebracht werden. Die Basis dafür sollen Luchse bilden, die zwar in Gefangenschaft geboren wurden, jedoch nie Kontakt mit Menschen hatten.

Aktuell werden solche Luchse im Wildkatzendorf Hütscheroda bei Eisenach auf ein Leben in der freien Wildbahn vorbereitet. Das Gehege ist das erste seiner Art in ganz Deutschland.

Zudem beteiligt sich der BUND gemeinsam mit rumänischen Forschern am Monitoring des Luchses in den rumänischen Karpaten. Auch von dort könnten einige Luchse in den Thüringer Wald umgesiedelt werden.

Für Port ist die aktuelle Entwicklung wegweisend. So stößt die geplante Bestandsstützung im Thüringer Wald bereits auf bereite Akzeptanz. Seit Jahren schon arbeitet der BUND mit dem Thüringer Umweltministerium und weiteren Akteuren aus Wissenschaft, Forst, Jagd und Naturschutz in enger Abstimmung an dem Projekt.

Doch auch andere Bundesländer ziehen mit. In Rheinland-Pfalz verlief die Wiederansiedlung im Pfälzer Wald erfolgreich und auch in Baden-Württemberg und Sachsen sollen in den nächsten Jahren Luchse ausgesetzt werden.

Tatsächlich hatte die Bundesregierung im Jahr 2007 in der Nationalen Biodiversitätsstrategie die Rückkehr des Luchses in die deutschen Mittelgebirge angekündigt, danach aber keine Aktivitäten entwickelt. „Wir freuen uns deshalb, dass gleich mehrere Landesregierungen sich nun für den Luchs in Deutschland engagieren“, stellt auch Thomas Norgall, Naturschutzreferent des BUND Hessen fest.

Seit 2020 keine sesshaften Luchse in Nordhessen mehr

Schon seit einigen Jahren gibt es in Nordhessen keine sesshaften Luchse mehr. Luchsmännchen (Kuder) Yuki wanderte im Frühjahr 2018 aus der Söhre in den Harz ab, und wurde dort von einem Auto überfahren. Kuder Felux ist seit Sommer 2018 spurlos aus dem Kaufunger Wald verschwunden.



Zu diesem Zeitpunkt fehlten schon seit einigen Jahren Luchsweibchen – sie waren ab 2015 alle von der Fuchsräude (einer Hauterkrankung) dahingerafft worden. Nur noch ein Luchsmännchen bei Sontra, Ludo, galt in Nordhessen als sesshaft. Doch auch er verschwand spurlos Anfang 2020.



Seither wurden nur noch Umherzügler beobachtet: Kuder Pou erlegte noch im Frühjahr 2019 zwei Schafe bei Quentel, doch starb er im Sommer 2019 an einer Lungenentzündung. Im Reinhardswald sorgten Ende 2019 vier Jungtiere für Aufsehen. Doch auch hier zeigte sich: Die Luchs-Familie war aus dem Solling gekommen und hatte dem Reinhardwald nur einen kurzen Besuch abgestattet. Im Januar 2020 zog sich die Familie wieder in den Solling zurück.



Immerhin: Zwei dieser Jungluchse kamen ein zweites Mal in den Reinhardswald zurück – von April bis Juli 2020, ein Jungtier zog zwischen Dezember 2020 und März 2021 bei Neu-Eichenberg nördlich von Witzenhausen durch die Wälder, bis aber auch dieser Luchs wieder verschwand.



In der Zeit danach wurden nur noch drei weitere Luchse in Nordhessen nachgewiesen. Einer davon kam aus dem Harz und trug ein Senderhalsband. Aber auch sie hielten sich nur einige Wochen in der Region auf und zogen wieder ab.



Tatsächlich hat es auch in jüngster Zeit wieder Sichtungen gegeben – so Mitte März in Süd-Niedersachsen im Wald zwischen Bursfelde und Löwenhagen nördlich von Hann. Münden. Doch auch hier ist davon auszugehen, dass sich zunächst um keine sesshaften Tiere handelt. (Boris Naumann)