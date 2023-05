Doppelter Stau auf A7: Lkw brennt bei Kassel – Sperrung bei Northeim

Von: Florian Dörr

Teilen

Auf der A7 bei Kassel ist ein Lkw in Brand geraten. © Hessennews TV

Auf der A7 müssen Autofahrer am Samstag Geduld mitbringen. Südlich und nördlich von Kassel staut sich der Verkehr deutlich.

Kassel – Staureicher Samstag (6. Mai) auf der A7. Hintergrund ist zum einen ein Lkw-Brand zwischen Guxhagen und Kassel, der zu einer zwischenzeitlichen Vollsperrung in Richtung Norden führte. Zum anderen eine angekündigte Sperrung zwischen Seesen und Northeim-West wegen Bauarbeiten in Richtung Süden.

Der erste Vorfall hatte sich gegen 13.20 Uhr auf der A7 in Richtung Kassel ereignet. Nördlich von Guxhagen war ein Lkw in Brand geraten. Der Fahrer konnte den Laster kurz vor dem Kreuz Kassel-Süd zum Stehen bringen. Er brachte sich in Sicherheit und blieb unverletzt. Glück im Unglück: Weil die Rettungsauffahrt nur wenige Meter von der Einsatzstelle entfernt liegt, hatte die Feuerwehr vergleichsweise leichtes Spiel, schnell zum Ort des Geschehens auf der A7 zu gelangen.

A7 bei Kassel nach Lkw-Brand zwischenzeitlich vollgesperrt

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Zugmaschine sowie die Hälfte vom Auflieger allerdings bereits in Vollbrand. Der Lkw, der auf der A7 nahe Kassel Feuer gefangen hatte, hatte Küchenarbeitsplatten geladen. Um auch an die letzten Glutnester zu gelangen, wurde ein Teleskoplader von der Berufsfeuerwehr nachalarmiert, um die Paletten aus dem Unglücksfahrzeug zu entfernen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt an der Zugmaschine als Brandursache aus. Der Sachschaden wird auf 400.000 Euro geschätzt. Die A7 in Fahrtrichtung Nord war für mehrere Stunden voll gesperrt. Es staute sich mehrere Kilometer zurück.

Aktuell (Stand: 17.05 Uhr) ist eine Spur frei. Der Verkehr in Richtung Kassel staut sich dennoch auf rund acht Kilometern.

Der andere Grund für den staureichen Samstag auf der A7 war bereits angekündigt: Zwischen den Anschlussstellen Seesen und Northeim-West wurde die A7 in Richtung Süden gesperrt, dies bereits ab Freitag (5. Mai) bis inklusive Sonntag (7. Mai). Dann soll der Streckenabschnitt nördlich von Kassel ab 22 Uhr wieder freigegeben werden. Laut Pressemitteilung des für den sechsspurigen Ausbau der A7 in der Region zuständigen Unternehmens Via Niedersachsen finden dort unter anderem Markierungsarbeiten statt, außerdem wird die Verkehrsführung verändert. Auch hier staut sich der Verkehr derzeit deutlich. (fd)