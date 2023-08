„Ehrenamt ist Ehrensache“: Theresa Deigmann ist neue Ansprechpartnerin für Engagierte im Landkreis

Von: Michaela Pflug

Ansprechpartnerin für Vereine, Verbände, Initiativen und engagierte Bürger: Ehrenamtskoordinatorin Theresa Deigmann am Kreishaus in Kassel. © Michaela Pflug

Fördermittel, Vereinsgründung, Nachwuchsmangel: Die 29-jährige Theresa Deigmann ist Ansprechpartnerin für alle Ehrenamtliche. Sie leitet das neue Koordinierungszentrum Bürgerengagement im Landkreis.

Kreis Kassel – Das Ehrenamt ist der Kit der Gesellschaft. Trotzdem plagen sich viele Vereine und Initiativen mit Mitgliederschwund, Bürokratie und verwaisten Vorstandsposten. Hier kommt Theresa Deigmann ins Spiel.

„Das Koordinierungszentrum soll eine Anlaufstelle bieten, bei der sich alle Akteure auf Augenhöhe begegnen“, sagt Theresa Deigmann. Es gehe um ein niedrigschwelliges Beratungsangebot zu Themen wie Fördermittel, Vereinsgründung, Satzungsänderung, Öffentlichkeitsarbeit oder Mitgliederbindung und -gewinnung. „Es geht zum Beispiel um die Fragen, wie ich Vorstandspositionen attraktiver gestalten, bestehende Mitglieder aktivieren oder Sozial-Media-Kanäle aufbauen kann“, sagt Deigmann. Auch Individuen oder Gruppen, die ein ehrenamtliches Projekt umsetzen wollen, steht sie bei. Dabei stützt sich Deigmann auf ein breites bundesweites Netzwerk. Denn die studierte Umweltmanagerin hat zuvor bereits drei Jahre lang in ähnlicher Position im Landkreis Waldeck-Frankenberg gearbeitet.

„Das Ehrenamt ist für mich Ehrensache“, sagt Deigmann. Sie stamme selbst aus einem kleinen Ort und wisse, wie wichtig Engagement für das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt ist. Die Ehrenamtskoordinatorin war früher aktive Fußballerin und Leichtathletin, darüber hinaus spielte sie Sopranflöte im Spielmannszug und machte ein Freiwilliges Ökologisches Jahr. „Ich habe von den Trainern, Übungsleitern und Lehrern sehr profitiert. Und möchte auch selbst etwas zurückgeben“, beschreibt sie ihre Motivation. Vorstandsarbeit sei herausfordernd, zeitintensiv und koste viel Kraft, sagt die zweite Vorsitzende des TSV Landau (Bad Arolsen). „Aber ich weiß genauso, wie wichtig diese Aufgaben sind, wie viel Schönes daraus entstehen kann und wie wertvoll diese Arbeit ist.“

Auch einige Projekte laufen aktuell schon. Gemeinsam mit der VHS entwickle man ein Qualifizierungsprogramm für Ehrenamtliche, das bestehende Angebote ergänzen soll. Außerdem werde momentan eine Online-Plattform aufgebaut, die wichtige Informationen zum Thema Ehrenamt bündeln soll, Ansprechpartner und Veranstaltungen benennt. Außerdem stelle sie sich und ihr Zentrum in den Kommunen des Landkreises vor.

Landrat Andreas Siebert (SPD) freut sich über die neue Mitarbeiterin. Denn: „Damit die Vereinsarbeit und freiwilliges Engagement gelingen und die Leidenschaft und der Spaß nicht verloren gehen, braucht es hauptamtliche Stellen, die das Engagement in all seinen Facetten fördern.“ Das Koordinierungszentrum könne Ehrenamtlichen die Arbeit erleichtern, etwa bei Anträgen und Fördermittelakquise beraten, Workshops und Seminare anbieten und als wichtiger Netzwerker dienen. „Gemeinsam mit den Engagierten wollen wir an den Strukturen arbeiten, die Bedarfe feststellen und gezielt Unterstützung dort anbieten, wo sie gebraucht wird.“

Deigmann sitzt in Hofgeismar und ist Teil des Servicezentrums Regionalentwicklung, erklärt dessen Leiter Peter Nissen. Das sei eine bewusste Entscheidung, denn im ländlichen Raum wohnten die meisten Einwohner des Landkreises Kassel und in dörflichen Strukturen wären Vereine, ihr Engagement und ihre Arbeit besonders wichtig und notwendig.

Kontakt: Theresa Deigmann, per Tel. 05 61/10 03-24 03 und E-Mail an buergerengagement@landkreiskassel.de