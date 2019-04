Einbrecher scheitern in Baunatal an Fenster - In Schauenburg sind sie erfolgreicher

Zu zwei Einbrüchen in Gaststätten kam es vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag in Baunatal-Großenritte und Schauenburg-Elgershausen.

Während die Täter in Baunatal an einem gesicherten Fenster scheiterten, gelang es ihnen in Schauenburg, die Tür einer Gaststätte aufzubrechen. Dort öffneten die Einbrecher gewaltsam einen Tresor sowie einen Spielautomaten und erbeuteten Bargeld.

Das beschädigte Fenster seiner Gaststätte in der Prinzenstraße in Großenritte stellte der Betreiber am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr fest. Nachdem dort in der Vergangenheit bereits eingebrochen worden war, hatte der Gaststätteninhaber das Fenster gegen Einbruch besonders gesichert. Die unbekannten Täter stellten nach Polizeiangaben eine Leiter an die Wand der Gaststätte, um das Fenster zu erreichen. Sie schafften es aufgrund der Sicherung jedoch nicht, es aufzubrechen und flüchteten, ohne etwas zu erbeuten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Der Tatzeitraum ließ sich durch den Betreiber insofern eingrenzen, dass das Fenster am frühen Dienstagmorgen gegen 2 Uhr noch unbeschädigt war.

Vermutlich die gleichen Täter brachen im Zeitraum zwischen Montagabend, gegen 18 Uhr, und Dienstagmittag, gegen 12.30 Uhr, in eine Gaststätte im Mühlenweg in Elgershausen ein, wobei sie hier Bargeld erbeuteten. Den gesamten Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro.

Hinweise an die Polizei unter Tel.: 05 61 / 91 00

Rubriklistenbild: © F rank Rumpenhorst/dpa