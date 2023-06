38-Jähriger aus Vellmar muss nach Unfall mit einem Verletzten 5400 Euro zahlen

Von: Jenny Breiding

Ein waghalsiges Überholmanöver eines 38-Jährigen aus Vellmar endete im Dezember vergangenen Jahres in einem Unfall mit drei Beteiligten. Der Verursacher wurde jetzt vor dem Kasseler Amtsgericht wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung angeklagt und zu 90 Tagessätzen à 60 Euro verurteilt. Von einem Fahrverbot sah die Richterin in ihrem Urteil am Montag ab.

Espenau - Am 21. Dezember 2022 beabsichtigte der Angeklagte, mit seinem Auto nach Holzhausen zu fahren, um etwas abzuholen, das er zuvor bei ebay-Kleinanzeigen erworben hatte. Er habe vormittags seine Kinder weggebracht und sei danach mit seinem Hund spazieren gegangen. Die Wetterverhältnisse seien diesig gewesen, „Ich glaube, es war ein bisschen nebelig", sagte er vor Gericht.

Als er sich auf den Weg nach Holzhausen machte, habe er irgendwann einen Lkw vor sich gesehen, der mit Schüttgut voll beladen war. Ohne das ihm entgegenkommende Auto zu bemerken, startete er in der Rechtskurve nach dem Ortsausgang das Überholmanöver.

Als er sich auf den Weg nach Holzhausen machte, habe er irgendwann einen Lkw vor sich gesehen, der mit Schüttgut voll beladen war. Ohne das ihm entgegenkommende Auto zu bemerken, startete er in der Rechtskurve nach dem Ortsausgang das Überholmanöver.

„Auf einmal war da ein Auto auf Höhe des Lkw und auf meiner Fahrbahn“, berichtet ein 51-jähriger Rettungssanitäter aus Immenhausen, der den Pkw im Gegenverkehr fuhr. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, habe er unmittelbar reagiert und das Steuer nach rechts gerissen – dabei landete er im Graben.

Der Angeklagte aus Vellmar versuchte nach eigenen Angaben ebenso, dem Gegenverkehr auszuweichen, streifte hierbei aber den Lkw. Am Auto des Rettungssanitäters entstand ein Schaden von 22 000 Euro. Zusätzlich erlitt er eine Prellung am Kopf und am Unterarm sowie ein Schleudertrauma.

„Ich hab in dem Moment nur versucht, den frontalen Zusammenstoß zu verhindern“, sagt der 51-Jährige, der vor Gericht als Zeuge geladen war. Richterin, Staatsanwaltschaft und Verteidigung lobten den Mann für seine schnelle Reaktion. „Andernfalls würden wir hier heute so nicht sitzen“, sagt er. Der Angeklagte entschuldigte sich schließlich vor Gericht bei dem Geschädigten.

Auch der Fahrer des Lkw, ein 61-Jähriger aus Baunatal, erschien als Zeuge vor Gericht. Dieser zeigte sich erschrocken über das Fahrverhalten des 38-Jährigen. „Ich hab nie damit gerechnet, dass mich bei dem Nebel an der Stelle jemand überholen will“, sagte er. Seit 40 Jahren fahre er mittlerweile Lkw, die Ellenbogen-Mentalität im Straßenverkehr werde immer schlimmer.

Die Staatsanwaltschaft forderte 120 Tagessätze à 70 Euro und ein Fahrverbot für zwei Monate. Der Angeklagte solle jedoch weiterhin die Erlaubnis bekommen, einen Gabelstapler zu führen, damit er seinem Job als Lagerist weiter nachkommen kann. Die Verteidigung wehrte sich gegen den Verdacht einer groben Verkehrswidrigkeit in Kombination mit Rücksichtslosigkeit.

„Wenn mein Mandant das Auto im Gegenverkehr gesehen hätte, hätte er natürlich nicht zum Überholen angesetzt“, sagte der Anwalt des Angeklagten.

Die Richterin sprach in ihrem Urteil nicht nur von einem Fahrfehler, sie nannte das Verhalten einen groben Verkehrsverstoß. Doch weil der Mann aus Vellmar keinerlei Vorstrafen habe, vor Gericht gestand und Reue zeigte, verurteilte sie ihn zu 90 Tagessätzen à 60 Euro.

Immer wieder entschuldigte er sich, wirkte erschrocken und einsichtig. Von einem Fahrverbot sah sie ab. „Ich denke, dass das Ganze hier genug Eindruck bei Ihnen hinterlassen hat und das ein einmaliges Versagen war“, sagte sie. (Jenny Breiding)