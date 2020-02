Bürgermeisterwahl: Am Sonntag zählt in Espenau jedes Kreuz

Carsten Strzoda tritt erneut als Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Espenau am Sonntag an.

Am Sonntag (1. März) zählt in Espenau jedes Kreuz. Die Espenauer dürfen einen neuen Bürgermeister wählen.

Nach sechs Jahren im Amt tritt der amtierende Rathauschef Carsten Strzoda (parteilos) für eine weitere Amtszeit an.

Anders als vor sechs Jahren gibt es dieses Mal jedoch keinen Gegenkandidaten. Trotzdem hofft Strzoda natürlich, dass möglichst viele Wähler ihr Kreuz für ihn machen werden. „Ich wünsche mir auch eine hohe Wahlbeteiligung, um einen klaren Auftrag vom Wähler zu erhalten“, sagt Strzoda. Was die Verwaltung in den vergangenen sechs Jahren erreicht habe, verdiene eine hohe Wahlbeteiligung.

Zwischen 8 und 18 Uhr haben die Wähler am Sonntag in vier Wahllokalen in Espenau dazu Gelegenheit, diesen klaren Auftrag zu erteilen und ihr Kreuz zu machen. Ein Minimum an Wahlbeteiligung ist jedoch nicht erforderlich, um bei einer Wahl ohne Gegenkandidat gewählt zu werden. „Er muss mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten, um gewählt zu werden“, erklärt Wahlleiterin Martina Sack. Das ergebe sich aus der Hessischen Städte- und Gemeindeordnung.

4170 der insgesamt 5222 Espenauer sind wahlberechtigt. 374 von ihnen haben laut der Wahlleiterin bereits die Unterlagen zur Briefwahl angefordert, das sind laut Sack 8,97 Prozent der Wahlberechtigten. Bis Sonntagabend, 18 Uhr, müssen sie ihre Unterlagen in der Verwaltung abgegeben haben.

„Im Wahllokal werden die Briefe jedoch nicht angenommen“, erklärt Sack. Wie viele Menschen letztendlich tatsächlich per Briefwahl wählen würden, wissen man erst am Ende des Wahlsonntags, sagt Sack, die für den Fachbereich Sicherheit und Ordnung zuständig ist.

Wenn um 18 Uhr die Wahllokale schließen, beginnt die Auszählung. Auf der Webseite der Gemeinde werden dann die Ergebnisse fortwährend aktualisiert.

gemeinde-espenau.de