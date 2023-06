Espenauer Vogelnachwuchs jetzt mit Ringen identifizierbar

Von: Jenny Breiding

Ein 15 Meter hohes Nest: Die Jungstörche aus Espenau verfallen für die Beringung in einen Zustand, der sie normalerweise vor Raubvögeln schützt. © Jenny Breiding

Zum vierten Mal in Folge gibt es in Espenau neugeborene Jungstörche. „Eigentlich waren es drei Stück, aber einer wurde aus dem Nest geworfen“, berichtet Klaus von Laar von der Espenauer Senioreninitiative. Warum manche Jungtiere abgestoßen werden, das wisse man nicht.

Espenau – Schon vor zehn Jahren hatte die Senioreninitiative das Nest gebaut, die ersten sieben Jahre blieb der Storchennachwuchs jedoch aus. Zur Beringung werden oberhalb der Knie die kleinen Ringe angebracht, sie dienen später einmal der Identifizierung und Lokalisierung, erklärt Andreas Weiß.

Er findet sich gemeinsam mit Klaus von Laar und Georg Döhe am 15 Meter hohen Storchennest ein. Weiß, dessen Vater normalerweise die Beringung der Störche übernommen hatte, springt dieses Jahr ehrenamtlich ein. Auch Christian Haase ist am Storchennest. Er war der Erste, der über die Internet-Webcam die Küken entdeckt und ein Foto davon bei Facebook gepostet hatte.

Andreas Weiß (links) wird mit einem Hubsteiger 15 Meter hoch gefahren. © Leon Kaiser

Daher durfte er die Namen für die beiden Jungstörche aussuchen. Weil sich das Geschlecht der Tiere erst in der Zukunft feststellen lasse, gebe es vorläufig vier Namen. „Leon oder Lea habe ich für einen Storch ausgesucht, Luke oder Lucy für den anderen“, verkündet Haase vor Ort.

Mit einem Hubsteiger ging es schnell in die Luft. „Die Beringung lief reibungslos“, sagt Weiß. Wichtig sei, dass die Störche in der vierten bis sechsten Woche nach dem Schlüpfen beringt werden, weil sie danach nicht mehr in eine sogenannte Akinese fallen. Dieser Totstellreflex schützt die Tiere vor Raubvögeln und macht es dem Beringer möglich, die Ringe zu befestigen.

„Wenn sie nicht mehr in diesem Zustand sind, ist das Beringen viel zu gefährlich“, erklärt Döhe. „Die Tiere könnten aus dem Nest fallen, das riskieren wir nicht.“ Die fünf Wochen alten Störche aus Espenau könnten nun sehr bald flügge werden. (Jenny Breiding)