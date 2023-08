Neuer Rastplatz am Schäferberg in Espenau

Von: Hanna Maiterth

Neue Sitzgruppe am Rad- und Wanderweg aufgestellt: (von links) Espenaus Bürgermeister Carsten Strzoda mit den Mitgliedern des Fördervereins Helmut Opfermann (Vorsitzender) sowie Andrea Kopany und Christa Opfermann. © Hanna Maiterth

Förderverein hat in wetterfeste Sitzgruppe investiert

Espenau – Eine neue Sitzgruppe lädt Wanderer, Fahrradfahrer und Spaziergänger am Schäferberg in der Gemeinde Espenau nun zum gemütlichen Verweilen ein. Die beiden Bänke mitsamt Tisch stehen auf der Wiese im Knick der Wilhelmsthaler Straße unweit des Waldhotels Schäferberg und damit direkt am Rad- und Wanderweg sowie der Bushaltestelle für den innerörtlichen Verkehr. Gesponsert und aufgestellt wurde die Sitzgruppe vom Förderverein Schäferberg.

„Wir wollten eine Rastmöglichkeit schaffen“, sagt Helmut Opfermann, Vorsitzender des Fördervereins. Knapp 900 Euro hat der Verein dafür investiert. Mit Blick auf heiße Tage steht die Sitzgruppe nah genug an einem Baum, sodass dessen Äste Schatten spenden können. Die robuste Bank, sie besteht aus einem speziellen Kunststoff und verzinktem Edelstahl, wurde von den Hofgeismarer Werkstätten an der Herwig-Blankertz-Schule in Hofgeismar gefertigt. Kaum einen Monat steht die Sitzgruppe nun dort und wird bereits sehr gut angenommen, wie die Mitglieder beobachten konnten.

Das Geld stammt vom Kartoffelfest. Seit Jahren nutzt der Förderverein die Einnahmen, um den Schäferberg attraktiver zu machen. Nach dreijähriger pandemiebedingter Pause wird das Fest in diesem Jahr wieder stattfinden können, wie Opfermann mitteilt.

„Am 3. Oktober veranstalten wir dieses Jahr das Kartoffelfest.“ Ideen für die nächste Anschaffung gibt es auch schon: Ein Waldsofa, bei dem die Beine baumeln können, steht auf der Liste.